Przecieraliśmy oczy ze zdumienia po nagraniu z Cristiano Ronaldo. W końcu go pokazał, prawdziwa bestia za miliony euro

Zarobki Cristiano Ronaldo od lat są niewiarygodnie wysokie. Zarówno w Manchesterze United, jak i potem w Realu Madryt na jego konto trafiały miliony euro. Nie było to jednak jedyne źródło dochodów wybitnego Portugalczyka, bo zdecydowaną część swoich dochodów czerpał z wszelkich kontraktów reklamowych, których miał i nadal ma mnóstwo. Dlatego Ronaldo o przyszłość swoją i swoich najbliższych nie musi się martwić.

Niebotycznie drogie auto Cristiano Ronaldo. W końcu się w nim pokazał

W dodatku jako jedna z nielicznych osób na świecie może pozwolić sobie na najbardziej z ekskluzywnych aut. W jego garażu stoi również Bugatti Centodieci. Samochód tej francuskiej marki jest niemal unikatem, bo wyprodukowano zaledwie dziesięć sztuk tego konkretnego modelu. I jak można się spodziewać, auto to nie należy do najtańszych. Aby być szczęśliwym właścicielem Bugatti Centodieci trzeba wydać aż 8 mln euro, a więc blisko 38 mln zł. I to właśnie tym autem Ronaldo przejechał się po ulicach Madrytu. Oczywiście nie mogło umknąć to czujnym fanom, którzy nakręcili telefonami, jak Portugalczyk odjeżdża w białym Bugatti.