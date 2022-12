Siostra Cristiano Ronaldo nie miała hamulców! Wylała wszystkie żale, powiedziała o upokarzaniu jej brata

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Ronaldo przeżywa naprawdę trudny okres. W ostatnich miesiącach sporo mówiło się o jego niezadowoleniu z pobytu w Manchesterze United, co zaowocowało niezwykle mocnym wywiadem, po którym 37-latek rozwiązał kontrakt z "Czerwonymi Diabłami" już w trakcie mundialu. Obecnie jest wolnym zawodnikiem i nie wiadomo, jaka będzie jego przyszłość, ale mistrzostwa świata miały być jego ucieczką od problemów i walką o spełnienie największego marzenia - zdobycia Pucharu Świata. Pomimo problemów klubowych kapitan Portugalii zagrał w każdym z grupowych meczów. Z Ghaną strzelił nawet gola z rzutu karnego na 1:0, ale był to jego ostatni przyjemny moment na turnieju w Katarze. W każdym ze spotkań grupy H schodził z boiska przed ostatnim gwizdkiem, co najbardziej zabolało go w ostatnim starciu z Koreą Południową. Po decyzji trenera był niezadowolony, ale prawdziwy cios nadszedł w meczu 1/8 finału. Ze Szwajcarią usiadł na ławce, co zszokowało niemal wszystkich kibiców.

Siostra Cristiano Ronaldo wylała wszystkie żale! "To wstyd upokarzać tak człowieka"

"CR7" wciąż goni legendarnego Eusebio, do którego brakuje mu jednego gola w finałach mistrzostw świata. Chciał tego dokonać już w grupie, ale nadal nie zrównał się z "Czarną Perłą z Mozambiku". Co więcej, ma jeszcze więcej powodów do zmartwień, gdyż jego zastępca - Goncalo Ramos - był bohaterem meczu ze Szwajcarią. 21-latek z Benfiki popisał się pięknym hat-trickiem i błyskawicznie zdobył serca kibiców. Nie do końca zadowoleni byli jedynie... najbliżsi Ronaldo, o czym najlepiej świadczy emocjonalny wpis siostry piłkarza, Elmy Aveiro.

"Gratulacje, Portugalio! Wiem, że Ronaldo nie jest wieczny, że nie będzie grał zawsze, niestety teraz nie strzela bramek, i że jest stary. Portugalia nie potrzebuje po prostu Ronaldo. Wszystko, co zrobił, zostało już zapomniane i nie ma znaczenia. Nie jest już potrzebny" - zaczęła emocjonalny wpis 49-latka. Po chwili nawiązała do sprzeczki z portugalskim dziennikarzem CNN, Rui Santosem. Nie zamierza przyjmować jego przeprosin i w mocnych słowach zakończyła wypowiedź. "To wstyd upokarzać tak człowieka, który dał tak wiele" - podsumowała siostra Ronaldo ostatnie wydarzenia. W ćwierćfinale Portugalia niespodziewanie zagra z Marokiem, którego fani w bestialski sposób świętowali pokonanie Hiszpanii:

Sonda Czy Portugalia wygra mistrzostwa świata w Katarze? Tak Nie Trudno powiedzieć

i Autor: Instagram/Elma Aveiro Siostra Cristiano Ronaldo emocjonalnie o bracie