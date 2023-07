Bramkarz Manchesteru United ogłosił to oficjalnie. Emocjonalne słowa, kibice będą wzruszeni

Legenda piłki nożnej trafiła do szpitala. Wylew krwi do mózgu, piłkarz walczy o życie

De Gea był ostatnim piłkarzem Manchesteru United, który znał smak mistrzostwo Anglii. Po wygraną w Premier League sięgnął w sezonie 2012/2013 - ostatnim w karierze dla Sir Alexa Fergusona na ławce trenerskiej. "Fergie" nie raz był krytykowany za wydanie 19 milionów funtów na młodego bramkarza Atletico Madryt. Hiszpan w pierwszych meczach był jeszcze słaby fizycznie i popełniał sporo błędów, które w pierwszym sezonie kosztowały United przegraną walką o mistrzostwo Anglii z Manchesterem City.

Rola De Gei stawała się jednak coraz ważniejsza. Hiszpan zmężniał i szybko przekonał niedowiarków, że nadaje się do gry między słupkami Manchesteru United. Przez kibiców "Czerwonych Diabłów" aż czterokrotnie był wybierany najlepszym zawodnikiem sezonu. To rekord - do spółki z Cristiano Ronaldo. Z Man United De Gea wygrał niemal wszystko: wspomnianą Premier League, ale również Puchar Anglii (2016), Puchar Ligi Angielskiej (2017 i 2023) oraz Ligę Europy 2017. W sumie w barwach MU zagrał 545 spotkań, aż 415 w Premier League.

Po minionym sezonie kontrakt De Gei wygasł i choć wiele wskazywało na to, że Hiszpan przedłuży umowę z MU, to jednak zdecydował się na zmianę otoczenia, o czym poinformował w specjalnym oświadczeniu: "Chciałbym wyrazić moją wdzięczność za ostatnie dwanaście lat. Od momentu, gdy Sir Alex Ferguson sprowadził mnie do klubu, osiągnęliśmy razem wiele. Czułem dumę, gdy zakładałem koszulkę Man United, gdy liderowałem drużynie, reprezentowałem największy klub na świecie. To był honor. Nadszedł teraz właściwy czas, aby podjąć nowe wyzwania i spróbować sił w innym miejscu. Manchester zawsze będzie w moim sercu. Manchester mnie ukształtował i nigdy mnie nie opuści".

Spekuluje się, że nowym golkiperem Manchesteru United ma być Andre Onana z Interu Mediolan.

