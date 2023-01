"The Citizens" w rozsypce

Co wspólnego z polskim szkoleniem ma Jakub Kiwior? Oni znają nowego gracza Arsenalu

Jeszcze niedawno pomiędzy Arsenalem i Chelsea trwała zacięta rywalizacja o wykupienie z Szachatara Donieck Mykhaylo Mudryka, która poruszyła nawet Zbigniewa Bońka i wywołała jego wymowny wpis w mediach społecznościowych. Teraz jednak odwieczni rywale z Londynu dobili targu w sprawie innego piłkarza, a konkretnie Jorginho. Włoski pomocnik w ostatnim dniu okienka transferowego w Anglii przeniósł się ze Stamford Brigde na Emirates Stadium i od dziś będzie dzielić szatnię z Jakubem Kiwiorem.

Jorginho nowym klubowym kolegą Jakuba Kiwiora. Arsenal sięga po mistrza Europy

Pierwsze informacje o tym, że Włoch może trafić do Arsenalu pojawiły się zaledwie kilkanaście godzin temu i strony szybko doszły do porozumienia. "Kanonierzy" mają zapłacić Chelsea, według inforamcji Fabrizio Romano maksymalnie 12 mln funtów za pomocnika, którego kontrakt z "The Blues" kończył się wraz z końcem tego sezonu.

Jakub Kiwior będzie miał nowego kolegę w Arsenalu! Mistrz Europy zasila szeregi odwiecznego rywala

Jorginho w klubie ze Stamford Bridge grał od lata 2018 roku, kiedy stanowisko trenera objął Maurizio Sarri, pracujący z nim wcześniej w Napoli. W klubie z Londynu zagrał łącznie 213 razy. W tym czasie strzelił 29 bramek i zanotował 9 asyst. 31-latek zdobył z "The Blues" Ligę Mistrzów, Ligę Europy, Superpuchar Europy oraz Klubowe Mistrzostwo Świata. Ponadto, w 2021 roku razem z reprezentacją Włoch sięgnął po tytuł najlepszej ekipy na starym kontynencie.

Sonda Czy Jakub Kiwior poradzi sobie w Arsenalu? Tak Nie