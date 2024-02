Legendarny trener pilnie trafił do szpitala! Chwile grozy podczas treningu, 76-latek natychmiast potrzebował pomocy

Cała piłkarska Europa w ten weekend spoglądać będzie na Londyn: Arsenal gra z Liverpoolem w hicie Premier League. A co na to Jakub Kiwior?

Roy Hudgson trafił do szpitala. Legendarny trener potrzebował pomocy podczas treningu Crystal Palace

Roy Hudgson, który od marca 2021 roku prowadzi zespół Crystal Palace po tym, jak "The Eagles" pożegnały Patricka Vieirę, jest zdecydowanie starszy od pozostałych szkoleniowców pracujących w Premier League. Niestety, 76-letni Anglik w czwartek 15 lutego trafił do szpitala po tym, jak zaraz po rozpoczęciu sesji treningowej gorzej się poczuł. Jak wynika z doniesień w tej sprawie, Hudgsonowi natychmiast udzielono niezbędnej pomocy, po czym został on przetransportowany do szpitala. Tam jego stan został ustabilizowany.

Klub z Selhurst Park szybko odniósł się do medialnych doniesień w sprawie stanu zdrowia swojego szkoleniowca. Po informacji, że Roy Hodgson podczas dzisiejszej sesji treningowej zachorował, możemy potwierdzić, że jego stan jest stabilny i obecnie przechodzi badania w szpitalu. Wszyscy w klubie przesyłają Royowi najlepsze życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. - poinformowało Crystal Palace na platformie "X".

CV Roya Hudgsona jest niezwykle bogate. Pierwszym klubem, który samodzielnie objął Anglik był szwedzki Halmstads BK w lipcu 1976 roku. Od tamtej pory trenował takie kluby jak Malmö FF Blackburn, FC Kopenhaga, Inter, Liverpool, czy West Brom. W międzyczasie prowadził również reprezentacje Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Finlandii oraz Anglii. W sierpniu Hudgson skoczy 77 lat.