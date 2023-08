Młoty rozbiją Chelsea? Przed nami pierwsze w nowym sezonie derby Londynu!

Kursy TOTALbet: West Ham - Chelsea

West Ham nowy sezon Premier League rozpoczął od wyjazdowego remis z Bournemouth (1:1). Największą niespodzianką tego spotkania był chyba fakt, że szkoleniowiec gości David Moyes zdecydował się pozostawić na ławce Łukasza Fabiańskiego. Były reprezentant Polski w minionych latach był kluczową postacią Młotów, a podczas łączenia na żywo z programem „Jej Wysokość Premier League” stacji Canal+ Sport nie krył ogromnego rozczarowania. - Czuję się fatalnie. Jak mam być szczery to ogromne, raz, zaskoczenie, a dwa, złość związana z tą informacją. Trzy, kompletnie nie byłem na coś takiego przygotowany pod względem mentalnym. Cały ten sposób, w jaki to zostało rozegrane i przedstawione, jest dla mnie bardzo dziwny. Powiem tylko tyle, bo myślę, że czuć w moich słowach dosyć dużo bólu – powiedział 38-latek. Nie zmienia to natomiast faktu, że finalna decyzja i tak należy do szkockiego menedżera, który po sprzedaży Declana Rice’a do Arsenalu (116 mln euro) mógł nieco „zaszaleć” na rynku transferowym. Do West Hamu w ostatnich dniach dołączyli już Edson Alvarez z Ajaxu Amsterdam (38 mln euro) oraz James Ward-Prowse z Southampton (34,8 mln euro), a w kolejce są następni gracze. Dużo mówi się chociażby o nowej perełce francuskiej piłki, Elye Wahim z Montpellier. 20-letni napastnik znalazł się na celowniku wielu europejskich klubów, a wg licznych doniesień walkę o jego podpis miały wygrać właśnie Młoty. Jedno jest pewne – nawet jeśli Wahi trafi ostatecznie do Londynu, na pewno nie stanie się to przed niedzielnym, domowym meczem z Chelsea. Zdaniem TOTALbet gospodarze nie mają w tym starciu większych szans na komplet pkt. Ich wygraną „wyceniono” na 4.10, w przypadku wygranej gości jest to z kolei 1.93.

Skoro poruszyliśmy już temat transferów, Chelsea także w tym aspekcie zdecydowanie nie próżnowała. W klubie naturalnie doszło do wielu odejść (m.in. Kante, Mendy, Koulibaly, Havertz czy Mount), ale rzecz jasna nie zapomniano także o transferach „przychodzących”. Najgłośniejszym jest bez wątpienia pozyskanie Moisesa Caicedo, za którego Brighton otrzymało kwotę zbliżoną do 130 mln euro! Oprócz niego na Stamford Bridge trafili także m.in. Christopher Nkunku (RB Lipsk, 60 mln euro), Axel Disasi (AS Monaco, 45 mln euro) czy Nicolas Jackson (Villarreal, 37 mln euro). Co więcej, lada chwila grono to powinno powiększyć się o Romeo Lavię z Southampton. Wszyscy ci zawodnicy mają jeden wspólny mianownik – są młodzi i wciąż posiadają ogromne pole do rozwoju. The Blues podczas trwającego wciąż okna transferowego ewidentnie postawili na odświeżenie i odmłodzenie kadry, co długofalowo powinno przynieść znakomite efekty. Czy stanie się to jednak już w tym sezonie? Trudno powiedzieć, choć przy takim fachowcu jak Mauricio Pochettino jest więcej niż pewne, że będą oni robić szybkie postępy. Na inaugurację nowego sezonu Chelsea zaprezentowała się z naprawdę bardzo dobrej strony, choć końcowy rezultat meczu z Liverpoolem (1:1) nie do końca to pokazuje. Wydaje się jednak, że z każdym kolejnym tygodniem drużyna ta powinna rosnąć w siłę, wobec czego niezwykle interesująco zapowiada się ich niedzielny, derbowy pojedynek z West Hamem. Zdaniem TOTALbet to podopieczni argentyńskiego szkoleniowca powinni wyjść z tej batalii zwycięsko. Legalny polski bukmacher kurs na wygraną Chelsea ustalił na poziomie 1.93, w przypadku Młotów jest to 4.10.

