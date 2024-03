Najpiękniejsza piłkarka świata poszła na całość. 25-latka pokazała wymowne zdjęcia, internet aż zapłonął

Alisha Lehmann poszła na całość. Internet zapłonął

Kobieca piłka rozwija się z roku na rok, a Alisha Lehmann jest jej wielką ambasadorką. Obecnie trudno znaleźć bardziej znaną piłkarkę, choć Szwajcarka grająca na co dzień w Aston Villi ustępuje sukcesami wielu rywalkom. Cieszy się jednak ogromną popularnością, na co spory wpływ ma jej zjawiskowa uroda. Lehmann powszechnie uchodzi za najpiękniejszą piłkarkę świata, a to odbija się na jej zasięgach m.in. na Instagramie. W tym popularnym medium społecznościowym profil 25-latki śledzi ponad 16,5 miliona użytkowników! To liczba, jaką nie powstydziłoby się wielu uznanych piłkarzy, a popularność pięknej piłkarki przebija m.in. legendarnego szwajcarskiego tenisistę Rogera Federera. Lehmann ku uciesze fanów mocno dba o swoje social media, a ostatnio zdecydowała się na kolejny ważny krok.

Najpiękniejsza piłkarka świata pokazała wymowne zdjęcia

Lehmann mocno działa w internecie i postanowiła rozszerzyć swoją działalność o nową platformę. Poza tradycyjnymi mediami społecznościowymi zdecydowała się streamować na Twitchu! To popularna platforma, która pozwala twórcom przeprowadzać transmisje na żywo np. z grania w gry. Jest to coraz bardziej powszechne w piłkarskim środowisku - swego czasu głośno było o streamach m.in. Neymara czy Luisa Enrique. Teraz także Lehmann zdecydowała się na ten krok, co ogłosiła także na Instagramie, publikując zdjęcia w gotowości do transmisji. Jej post błyskawicznie zdobył ponad pół miliona polubień, a jej profil na Twitchu obserwuje już kilkadziesiąt tysięcy użytkowników!