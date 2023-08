Osierocony Tottenham postawi się Czerwonym Diabłom? Hit ligi angielskiej na horyzoncie!

Kursy TOTALbet: Tottenham – Manchester United

Nie ma chyba większych wątpliwości, że dla kibiców Tottenhamu trwające wciąż okno transferowe jest niezwykle bolesne. Z klubu odeszła bowiem jego największa gwiazda oraz jeden z najlepszych piłkarzy w historii – Harry Kane. Napastnik ten trafił do londyńskiego klubu w 2004 roku, a następnie przebijał się przez kolejne szczeble drużyn młodzieżowych, trafiając w końcu do pierwszego zespołu. Tam bardzo szybko wywalczył sobie miejsce w pierwszym składzie, szybko stając się wiodącą postacią, a następnie kapitanem zespołu. Łącznie 30-latek rozegrał w barwach Kogutów 435 spotkań, w których zdobył 280 bramek. Wysunięty napastnik doszedł jednak do momentu, w którym uznał, że potrzebuje nowych wyzwań. Tę okazję wykorzystał Bayern, który po długich negocjacjach sprowadził go w swoje szeregi za kwotę zbliżoną do 100 mln euro. Kwota ta naturalnie została przeznaczona na „załatanie” wyrwy w formacji ofensywnej, która powstała po odejściu kapitana. I tak na Tottenham Stadium zameldowali się m.in. ofensywny pomocnik James Maddison (Leicester, 46 mln euro), środkowy obrońca Micky van de Ven (Wolfsburg, 40 mln euro) czy potencjalny następca Kane’a – Alejo Veliz (Rosario, 15 mln euro). Oprócz tego wykupiono także Dejana Kulusevskiego (Juventus, 30 mln euro) oraz Pedro Porro (Sporting, 40 mln euro), którzy występowali w klubie już wcześniej. Kadra Tottenhamu wydaje się być zatem nieźle zbilansowana, choć pozostaje pytanie czy wyżej wymienionym zawodnikom uda się godnie zastąpić Kane’a. Pierwsza poważna weryfikacja nastąpi już w sobotę, gdy do Londynu przyjedzie Manchester United. Zdaniem TOTALbet to goście będą nieznacznym faworytem tego meczu. Kurs na ich zwycięstwo wynosi 2.38, w przypadku triumfu gospodarzy jest to z kolei 2.88.

i Autor: TOTALbet

Czerwone Diabły latem także przeszły jednak potężną ewolucję. Dotyczy to zwłaszcza obsady bramki, gdzie po 12 latach z „tronu” ustąpił David de Gea. Hiszpańskiemu golkiperowi wraz z końcem czerwca wygasała dotychczasowa umowa, a obie strony podjęły decyzję o niekontynuowaniu współpracy. Miejsce 33-latka zajął sprowadzony za blisko 55 mln euro z Interu Mediolan Andre Onana, który w minionym sezonie był jedną z kluczowych postaci finalisty Ligi Mistrzów, co naturalnie sprawia, że w czerwonej części Manchesteru wiązane są z nim duże nadzieje. Podobnie jak z Rasmusem Hojlundem, którego na Old Trafford sprowadzono z Atalanty Bergamo. Zaledwie 20-letni Duńczyk zdobył w minionym sezonie Serie A 9 bramek i to wystarczyło, aby United zapłacili za niego 75 mln euro. Hojlund stanowi swoistą odpowiedź na ubiegłoroczny transfer Erlinga Haalanda do Manchesteru City i choć drzemiący w nim potencjał z pewnością jest ogromny, jak na razie daleko mu do statystyk strzeleckich wykręcanych przez Norwega. Zanim pozyskano jednak tych dwóch zawodników, Czerwone Diabły sfinalizowały także transfer Masona Mounta z Chelsea (64 mln euro). Reprezentant Anglii ma być mózgiem tej drużyny, a najlepszym dowodem na wiarę w niego jest fakt, że otrzymał koszulkę z legendarnym w tym klubie nr 7. W kontekście okna transferowego istotny jest także fakt, że tak naprawdę żaden kluczowy piłkarz Manchesteru United nie został sprzedany. Kadra zespołu wydaje się być naprawdę mocna, choć na inaugurację Premier League (1:0 z Wolverhampton) podopieczni Erika ten Haga nie zachwycili. Czy w meczu na Tottenham Stadium będzie inaczej? Trudno powiedzieć, ale wg TOTALbet to klub z Old Trafford będzie nieznacznym faworytem. Kurs na ich zwycięstwo wynosi bowiem 2.38, w przypadku wygranej gospodarzy jest to 2.88.

Sonda Tottenham vs Manchester United - kto wygra? Tottenham Manchester United Będzie remis

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Tottenham – 2.88 remis – 3.80 Man Utd – 2.38

Podwójna szansa:

1X – 1.56 12 – 1.29 X2 – 1.43

Tottenham strzeli gola:

tak – 1.23 nie – 3.90

Man Utd strzeli gola:

tak – 1.18 nie – 4.40

Strzelec gola:

Marcus Rashford (MU) – 2.41

Richarlison (Tottenham) – 2.84

Heung Min Son (Tottenham) – 3.17

Alejandro Garnacho (MU) – 3.35

James Maddison (Tottenham) – 3.45

Jadon Sancho (MU) – 3.70

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.