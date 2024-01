Polski obrońca błyszczy na zapleczu Premier League. Siódmy gol w sezonie, co na to Michał Probierz?

Najpiękniejsza piłkarka świata pokazała się bez biustonosza. Zdjęcie z łazienki trafiło do sieci, niczego się nie wstydziła

Przełom roku jest bardzo udany dla Helika. 29 grudnia strzelił gola w meczu z Middlesbrough. Dzisiaj powtórzył to w meczu z „Lisami”, które są liderem Championship. Polak zdobył bramkę w 63. min, gdy gospodarze prowadzili już 3:0. Helik prezentuje się w tym sezonie znakomicie. Wystąpił we wszystkich 26. spotkaniach tego sezonu, grając od pierwszej do ostatniej minuty. Wykazuje się znakomitą skutecznością jak na środkowego obrońcę. Jest bowiem najlepszym strzelcem zespołu z 7 trafieniami, przed napastnikiem Delano Burgzorgiem – 6 trafień.

Za Polakiem nie nadążają jego koledzy, bo Huddersfield zajmuje 21 miejsce w tabeli, znajdując się tuż nad strefą spadkową. Helik jest piłkarzem „The Terriers” od września 2022 rok. W dzisiejszym spotkaniu pełnił funkcję kapitana zespołu. Ma on na koncie 7 występów w reprezentacji Polski, ale ostatni miał miejsce w październiku 2021 roku za kadencji Paulo Sousy. U następnych selekcjonerów nie znajdował uznania. Nie można wykluczyć, że to się zmieni, jeśli obrońca utrzyma wysoką formą, a wiadomo, że drużyna narodowa ma problemy z defensywą.

Dodatkowym argumentem może być to, że selekcjoner Michał Probierz zna Helika z pracy w Cracovii. Obrońca opuścił zespół „Pasów” we wrześniu 2020 roku, gdy jego trenerem był właśnie Probierz. Aktualnym liderem tabeli Chamionship jest Leicester, które aż o 10 pkt wyprzedza Ipswich oraz oraz o 13 pkt drużynę Jana Bednarka, Southampton.

