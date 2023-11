Sroki zadziobią Chelsea? Przed nami weekend szlagierów w lidze angielskiej

Ważna decyzja w sprawie transferu Jakuba Kiwiora! Mikel Arteta nie ma co do tego wątpliwości

Kursy TOTALbet: Newcastle - Chelsea

Nie sposób nie odnieść wrażenia, że w Newcastle przespano letnie okienko transferowe. Klub z Tyneside po raz pierwszy od dwóch dekad zakwalifikował się bowiem do Ligi Mistrzów i było wiadomo, że w związku z tym potrzebuje wzmocnień, aby móc rywalizować na wielu frontach. Tak naprawdę klubowi działacze dokonali jednak jedynie dwóch realnych wzmocnień – z Leicester City sprowadzono Harveya Barnesa, a z Milanu Sandro Tonaliego. Ten pierwszy bardzo szybko doznał jednak poważnego urazu, drugi natomiast został niedawno zawieszony za hazard. Jakby tego było mało, problemy zdrowotne dopadły także zawodników, którzy byli ważnymi postaciami zespołu już wcześniej. Dość powiedzieć, że poza wymienioną dwójką przeciwko Chelsea nie zagrają także Elliot Anderson, Sven Botman, Dan Burn, Jacob Murphy oraz Matt Targett, a mocno wątpliwe wydają się być występy Alexandra Isaka oraz Calluma Wilsona. Jedno jest pewne – jeśli Sroki chcą ponownie walczyć o awans do europejskich pucharów, konieczne jest poważne wzmocnienie zespołu podczas zimowego okienka transferowego. Zanim jednak do tego dojdzie, podopieczni Eddiego Howe’a będą chcieli uzbierać jak najwięcej punktów do końca roku. Zdaniem TOTALbet szanse na to mają spore – w opinii legalnego polskiego bukmachera szanse na zwycięstwo w meczu Newcastle – Chelsea są bowiem niemal równe.

i Autor: TOTALbet

The Blues obecnego sezonu także nie mogą jak do tej pory zaliczyć do udanych. Zmiana szkoleniowca – Franka Lamparda zastąpił Mauricio Pochettino – oraz wielkie pieniądze wydane na transfery jak do tej pory nie znalazły swojego odzwierciedlenia w wynikach osiąganych przez drużynę. Chelsea w dotychczasowych 12 kolejkach zanotowała bilans 4 zwycięstw, 4 remisów oraz 4 porażek, a 16-punktowy dorobek daje jej obecnie dziesiątą lokatę w ligowej tabeli. Nie trzeba chyba dodawać, że na Stamford Bridge taki wynik nikogo nie zadowala. Trzeba przy tym przyznać, że w ostatnich tygodniach w grze zespołu prowadzonego przez argentyńskiego szkoleniowca zauważalnie coś drgnęło. Najpierw The Blues pokonali bowiem w derbach Londynu Tottenham, zwyciężając na wyjeździe aż 4:1. Kilka dni później po fenomenalnym spotkaniu podzielili się natomiast punktami z Manchesterem City, w samej końcówce doprowadzając do remisu 4:4. Wydaje się, że postawa piłkarzy ze stolicy w tych pojedynkach może stanowić „światełko w tunelu”, choć Pochettino i jego chłopcy zwyżkę formy będą musieli udowadniać w kolejnych tygodniach. Najbliższa okazja na kolejne punkty nadarza się już w najbliższą sobotę, gdy na St. James’ Park zmierzą się z Newcastle United. Choć wg TOTALbet nieznacznym faworytem tej rywalizacji będą gospodarze, Chelsea nie jest w tym starciu bez szans. Przeciwnie, trzy punkty dla The Blues nie powinny być wielkim zaskoczeniem.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Newcastle – 2.62

remis – 3.60

Chelsea – 2.69

Podwójna szansa:

1X – 1.48

12 – 1.30

X2 – 1.47

Newcastle strzeli gola:

tak -1.27

nie – 3.55

Chelsea strzeli gola:

tak – 1.26

nie – 3.60

Strzelec gola:

Alexander Isak (Newcastle) – 2.57

Nicolas Jackson (Chelsea) – 3.12

Christopher Nkunku (Chelsea) – 3.30

Armando Broja (Chelsea) – 3.35

Raheem Sterling (Chelsea) – 3.50

Anthony Gordon (Newcastle) – 3.90

Podane kursy mogą ulec zmianie.

