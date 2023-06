Takich zdjęć żony Łukasza Fabiańskiego i piłkarza jeszcze nie widzieliście. Pokazali to po wielu latach

Łukasz Fabiański od lat jest bardzo cenionym bramkarzem w Premier League, ale nie ma on na swoim koncie wielu trofeów. Do tej pory jego jedynymi sukcesami w takim znaczeniu były mistrzostwo Polski z Legią Warszawa jeszcze z sezonu 2005/06 oraz Puchar Anglii, po który sięgnął z Arsenalem w 2014 roku. Sięgnięcie po puchar Ligi Konferencji Europy musiał być więc dla niego wyjątkowym przeżyciem i niewykluczone, że to ostatni tytuł, jaki 38-letni zawodnik zdołał zdobyć. Co ciekawe, Fabiański w tej edycji LKE nie zagrał... ani minuty! Taki był jednak podział obowiązków w West Hamie – Polak bronił przede wszystkim w Premier League (36 meczów i dodatkowo jedno spotkanie w FA Cup), a w pucharach w bramce stawał Alphonse Areola. Fabiański kilka dni po finale LKE mógł świętować inną, wyjątkową chwilę, a mianowicie 10. rocznicę ślubu.

Łukasz Fabiański pokazał wyjątkowe zdjęcia. Tak wyglądali z żoną 10 lat temu

Anna Grygier raczej nie stara się na siłę ściągnąć na siebie uwagi, w przeciwieństwie do zdecydowanej większości żon i dziewczyn piłkarzy. Bramkarz swoją żonę poznał jeszcze będąc w liceum, gdy trenował w Młodzieżowej Szkółce Piłkarskiej w Szamotułach. Para więc jest ze sobą bardzo długo, ale na ślub zdecydowała się dopiero po latach, a sakramentalne tak Łukasz Fabiański i Anna Grygier powiedzieli sobie 15 czerwca 2013 roku, więc nietrudno zauważyć, że właśnie minęło okrągłe 10 lat od tego wydarzenia.

Łukasz Fabiański postanowił złożyć życzenia żonie oraz sobie samemu także w mediach społecznościowych. – Szczęśliwej 10. rocznicy dla nas – napisał bramkarz West Hamu i dodał uśmiechniętą buźkę oraz serduszko. 38-latek opublikował także dwa zdjęcia z sesji ślubnej. Na jednym para siedzi obok siebie, a na drugim podskakują w jednym momencie na malowniczej plaży. W komentarzach oczywiście posypały się gratulacje dla małżeństwa, a sam post zyskał niemal 10 tys. polubień.