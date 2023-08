Wielki szlagier na otwarcie sezonu ligi angielskiej! Na Stamford Bridge Chelsea zagra z Liverpoolem

Kursy TOTALbet: Chelsea - Liverpool

O sezonie 2022/2023 w wykonaniu Chelsea powiedziano i napisano już chyba wszystko. Pomimo ogromnych wydatków transferowych (ponad 600 mln euro) The Blues prezentowali się doprawdy katastrofalnie, a lekarstwem nie okazały się być roszady na stołku trenerskim. Przypomnijmy bowiem, że ubiegłe rozgrywki w roli szkoleniowca londyńskiego klubu rozpoczynał jeszcze Thomas Tuchel. Bardzo szybko zastąpił go Graham Potter, ale wytrzymał na stanowisku zaledwie kilka miesięcy. W końcowej fazie sezonu w rolę „strażaka” wcielił się Frank Lampard, które także osiągał jednak fatalne rezultaty. Efekt? Zaledwie 44 zdobyte punkty i dopiero dwunaste miejsce w ligowej tabeli. Nic więc dziwnego, że latem na Stamford Bridge postanowiono dokonać małej rewolucji. Misję odbudowy klubu powierzono Mauricio Pochettino. Argentyńczyk jest w Londynie doskonale znany, w przeszłości przez długi czas prowadził bowiem lokalnego rywala – Tottenham. Do sporych zmian doszło także w kadrze pierwszej drużyny, tym razem skupiono się jednak na sprzedażach i „uszczupleniu kadry”. Efektem takiego działania były odejścia m.in. Havertza, Mounta, Kovacicia, Koulibaly’ego, Pulisicia, Mendy’ego czy Kante. Rzecz jasna drużyna została także wzmocniona, jej szeregi zasili bowiem m.in. Christopher Nkunku (RB Lipsk, 60 mln euro), Axel Disasi (AS Monaco, 45 mln euro) czy Nicolas Jackson (Villarreal, 37 mln euro). Czy obecny stan kadry pozwoli londyńczykom na walkę o najwyższe cele? Trudno powiedzieć, choć tak koszmarny sezon jak w minionej kampanii raczej się już nie powtórzy. The Blues nowe rozgrywki zaczną natomiast od poważnego sprawdzianu, na inaugurację przed własną publicznością zmierzą się bowiem z Liverpoolem. Zdaniem TOTALbet nieznacznym faworytem tego starcia będą goście. Kurs na ich zwycięstwo wynosi 2.40, w przypadku gospodarzy jest to z kolei 2.90.

Ich niedzielny rywal latem także przeszedł jednak sporą ewolucję. Poważne zakusy na zawodników Liverpoolu poczyniły w ostatnich tygodniach kluby saudyjskie, czego efektem było odejście takich graczy jak Fabinho (Ittihad Club, 47 mln euro), Jordan Henderson (Al-Ettifaq, 14 mln euro) oraz Roberto Firmino (Al-Ahli, wolny transfer). Z Anfield Road pożegnali się także Naby Keita (Werder Brema), James Milner (Brighton) oraz Alex Oxlade-Chamberlain (prawdopodobnie trafi do Besiktasu). Szczególnie w środku pola powstała zatem spora dziura, którą trzeba było „zasypać”. Uczynić to mają sprowadzeni za duże pieniądze Dominik Szoboszlai (RB Lipsk, 70 mln euro) oraz Alexis Mac Allister (Brighton, 42 mln euro). Oprócz tego klubowi działacze poszukują jeszcze jednego środkowego pomocnika, a w kontekście zasilenia Liverpoolu najwięcej mówi się o młodziutkim Belgu – Romeo Lavii. Trudno jednak powiedzieć, jak The Reds będą prezentować się po tak poważnych zmianach w kluczowej formacji. Nowe nabytki będą zapewne potrzebować czasu na zrozumienie wszystkich aspektów taktycznych, co może mocno utrudnić wygrywanie meczów w początkowej fazie sezonu. Tym bardziej, że Liverpool już w pierwszej kolejce czeka naprawdę poważne wyzwanie, w meczu wyjazdowym zmierzą się bowiem z Chelsea. Choć TOTALbet szanse obu drużyn ocenia podobnie, mimo wszystko nieco wyżej stoją akcje podopiecznych Juergena Kloppa. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf ekipy z miasta Beatlesów płacie 2.40, ewentualne zwycięstwo gospodarzy „wyceniono” z kolei na 2.90.

