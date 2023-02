Agent Lewandowskiego zaczął działać! Mowa o Barcelonie, wielki transfer wchodzi w grę?

Będziemy świadkami wielkiego transferu w świecie piłki nożnej? Według doniesień medialnych, menadżer Roberta Lewandowskiego, Pini Zahavi, pracuje nad dużym transferem, który jest bardzo podobny do tego, który w zeszłym roku elektryzował wszystkich kibiców na świecie, a więc przejścia Roberta Lewandowskiego z Bayernu do Barcelony. Okazuje się, że agent chce doprowadzić do przenosin innego zawodnika mistrzów Niemiec do stolicy Katalonii. To byłby wielki hit.

Pini Zahavi pracuje nad dużym transferem. Mowa o Barcelonie

Okazuje się, że agent Lewandowskiego pracuje nad kolejnymi przenosinami piłkarza Bayernu do Barcelony. Po tym, jak udało mu się doprowadzić do odejścia Lewandowskiego do Dumy Katalonii, możliwe, że śladami Polaka pójdzie rok później obrońca reprezentacji Francji - Benjamin Pavard. Francuz z przenosinami z Bundesligi był łączony jeszcze w trakcie ostatniego okienka transferowego, jednak nie doszło do finalizacji przenosin. Sam Francuz ponoć bardzo chce zagrać w Barcy, a agent doświadczony w rozmowach z Bayernem ma mu w tym stanowczo pomóc.