Anna Lewandowska z piekielnie drogą torebką. Kilkanaście 800+ nie wystarczy, aby ją kupić. Czyste szaleństwo

Anna Lewandowska należy do grona tych osób, które codziennie starają się publikować treści w mediach społecznościowych. Treściami, jakie pojawiają się na profilach żony kapitana reprezentacji Polski są przede wszystkim te związane ze zdrowym trybem życia, ćwiczeniami i odpowiednim odżywianiem się. Nie brakuje również tych odbiegających od dbania o swoje zdrowie. Lewandowska w ostatnim czasie publikuje bardzo dużo treści, w których odgrywa rolę modelki, co wywołuje spore poruszenie.

Dużo fotografii w ostatnim czasie pojawiło się z Paryża. Ukochana napastnika Barcelony pokazywała się w strojach, które odsłaniały sporo jej ciała. Tym razem zdecydowała się na inny "image" i postawiła na jeansową kreację. Ma na sobie spodnie z tego materiału oraz kurtkę. Dolna część garderoby, jak podają media, kosztuje aż 490 euro, a więc nieco ponad 2100 zł.

Torebka Lewandowskiej kosztuje krocie. Niewyobrażalna suma

Żadna z części jej ubioru nie może dorównać cenowo torebce. Okazuje się, że ten nieodłączny element garderoby u wielu pań to torebka luksusowej marki Dior. Jej wartość to aż 16 tys. zł, a więc równowartość dwudziestu 800+. Nie jest to rzecz, którą może posiadać każdy i pytanie, czy taka cena za torebkę nie jest przesadą?