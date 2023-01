Atletico Madryt - FC Barcelona RELACJA NA ŻYWO. La Liga Atletico - Barcelona WYNIK LIVE ONLINE mecz Atletico - Barcelona na żywo w INTERNECIE

Tak Robert Lewandowski publicznie zwrócił się do mamy. Te słowa nie przeszły bez echa, wyjątkowy moment

Atletico Madryt - FC Barcelona -:-

Bramki:

Kartki:

Atletico:

Barcelona:

Na żywo Atletico Madryt - FC Barcelona Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu La Liga: Atletico Madryt - FC Barcelona! Początek wielkiego hitu już o godzinie 21:00.

Odśwież relację

W sobotę Real Madryt, mający tyle samo punktów, co Barcelona, przegrał na wyjeździe z Villarreal. W związku z tym "Blaugrana" może upiec w Madrycie dwie pieczenie na jednym ogniu. Po pierwsze może wygrać hitowy mecz z Atletico Madryt, które zawsze jest groźne i stara się nawiązać walkę z liderami La Liga, choć po 15 kolejkach traci do nich aż jedenaście punktów. Po drugie może odskoczyć w tabeli "Królewskim" i zyskać nieco więcej spokoju w walce o mistrzostwo Hiszpanii. Niestety, w niedzielnym starciu z ekipą Diego Simeone zabraknie Roberta Lewandowskiego, który musi odcierpieć karę zawieszenia za czerwoną kartkę w przedmundialowym meczu z Osasuną. Wokół Polaka wybuchło spore zamieszanie, zwłaszcza w poprzednim ligowym meczu z Espanyolem, ale tym razem liga była nieugięta i Xavi nie będzie mógł skorzystać z Polaka. Czy Barca poradzi sobie bez najlepszego strzelca na trudnym terenie? Odpowiedź na to pytanie już od 21:00!