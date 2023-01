Atletico Madryt - FC Barcelona TV TRANSMISJA NA ŻYWO. La Liga: Atletico - Barcelona STREAM LIVE ONLINE gdzie oglądać mecz Atletico - Barcelona dzisiaj 08.01 w Internecie

Atletico Madryt - FC Barcelona TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Mecz Atletico - Barcelona GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 08.01

Piłkarze w Hiszpanii wrócili do gry już w ostatnich dniach 2022 roku, kiedy niespodziewanie sąd w Madrycie uchylił zawieszenie Roberta Lewandowskiego. W związku z tym gwiazdor Barcelony zagrał w Sylwestra w ligowym meczu z Espanyolem, choć w ostatnim spotkaniu przed mundialową przerwą z Osasuną obejrzał czerwoną kartkę. Mimo to, nie pomógł kolegom, którzy sensacyjnie zremisowali w derbach Barcelony 1:1, a starcie to upłynęło pod znakiem wielu sędziowskich kontrowersji. To nie sprawiło jednak, że temat zawieszenia Polaka ucichł, a "Lewy" musi odcierpieć swoje w hitowym meczu z Atletico Madryt. Barca zagra na wyjeździe bez swojego najlepszego strzelca kilka dni po niezwykle trudnej przeprawie w Pucharze Króla.

La Liga: Atletico - Barcelona STREAM LIVE ONLINE mecz Atletico - Barcelona NA ŻYWO w Internecie

W środę piłkarzy Xaviego cudem uniknęli blamażu w starciu z trzecioligowym CF Intercity w ramach 1/16 finału krajowego pucharu. Po 90 minutach na tablicy widniał remis 3:3, a "Blaugrana" przeszła do kolejnej rundy dopiero po dogrywce (4:3). Ten występ Barcelony spotkał się z ogromną krytyką kibiców, którzy obawiają się kolejnego meczu z Atletico. Drużyna Diego Simeone jest niewygodnym rywalem dla każdego, a w obecnym sezonie musi gonić czołówkę. Po 15 kolejkach jest dopiero czwarta w tabeli i traci aż 11 punktów do Barcy oraz Realu Madryt. Z kolei zespół ze stolicy Katalonii zrobi wszystko, by wykorzystać sobotnie potknięcie "Królewskich", którzy przegrali na wyjeździe z Villarreal. Zwycięstwo z Atletico pozwoliłoby im odskoczyć w tabeli od Realu.

Mecz Atletico Madryt - FC Barcelona odbędzie się w niedzielę, 8 stycznia, o godzinie 21:00. TRANSMISJA w TV na kanale Eleven Sports 1. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny w płatnej usłudze Polsat Box Go. Darmową relację NA ŻYWO przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy do śledzenia tego meczu razem z nami.

