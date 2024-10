i Autor: EPA/ALEJANDRO GARCIA Dostawca: PAP/EPA.

Aż ciężko uwierzyć!

Wiadomo ile ma zarabiać Szczęsny w Barcelonie. Można złapać się za głowę kilka razy, fakty wychodzą na jaw

Wojciech Szczęsny został bramkarzem Barcelony! Klub z Katalonii ogłosił w mediach społecznościowych, że były golkiper kadry narodowej Polski będzie reprezentował barwy klubu do końca sezonu 2024/2025. Tomasz Włodarczyk z portalu "meczyki.pl" dotarł do zarobków piłkarza i okazuje się, że będą one naprawdę symboliczne. Można się zadziwić!