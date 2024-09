i Autor: AP PHOTO/JOSE BRETON Joan Laporta

Dzieje się w Katalonii

Barcelona chce podpisać z nim kontrakt na dłużej. Od tego może zależeć przyszłość zespołu

KLS 13:42 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

FC Barcelona to temat numer jeden w polskich mediach sportowych. Wielki szum robi ściągnięcie do stolicy Katalonii Wojciecha Szczęsnego, który jeszcze miesiąc temu ogłosił przejście na emeryturę. Praca w biurach "Blaugrany" trwa w najlepsze, bowiem prace na kontraktami trwają i nie chodzi tu jedynie o polskiego bramkarza. Hiszpańscy dziennikarze informują, że klub chce przedłużyć kontrakt Lamine Yamala aż do 2030 roku.