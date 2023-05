Barcelona – Real Sociedad TRANSMISJA TV Barcelona – Real Sociedad GDZIE OGLĄDAĆ? Mecz Barcelony dzisiaj 20.05 na jakim kanale w TV?

Robert Lewandowski przyjechał na kolację Barcelony sam! Hiszpańskie media momentalnie to zauważyły. Co z Anią?

FC Barcelona wygraną nad Espanyolem 4:2 zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii. Ani Real Madryt ani Atletico Madryt nie mają już nawet matematycznych szans na dogonienie podopiecznych Xaviego. Z jednej strony można by się spodziewać, że w ostatnich paru meczach hiszpański szkoleniowiec postanowi oszczędzać swoich najlepszych zawodników, ale raczej nie ma co się spodziewać, że będzie to dotyczyło Roberta Lewandowskiego. Polak wciąż walczy o koronę króla strzelców i z pewnością będzie chciał zdobyć jeszcze kilka goli, o czym sam wspominał.

Robert Lewandowski w rozmowie ze stacją Eleven Sports po wygranym meczu z Espanyolem wprost wyznał, że chciałby jeszcze zdobyć kilka goli, by przypieczętować tytuł króla strzelców. – Mamy cztery mecze więc na pewno będę chciał coś w swoim dorobku podreperować i mam nadzieję, że tak się stanie – powiedział wówczas Lewandowski. Przypomnijmy, że Polak ma na swoim koncie 21 bramek, a drugi Karim Benzema ma tych trafień 17.

Mecz FC Barcelona – Real Sociedad w ramach 35. kolejki LaLigi odbędzie się 20 maja. Start meczu zaplanowano na godzinę 21:00. TRANSMISJA TV z meczu Barcelona – Real Sociedad będzie dostępna na kanale Canal+ Sport 2. STREAM ONLINE dostępny będzie na płatnej platformie Canal+ Online.