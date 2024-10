Barcelona - Sevilla. Gole Roberta Lewandowskiego w niedzielnym meczu. Zrobił to perfekcyjnie!

Nie doszło do debiutu Wojciecha Szczęsnego w bramce Barcelony, ale w pierwszoplanowej roli występuje Lewandowski. W 23. minucie w polu karnym faulowany był Brazylijczyk Raphinia przez obrońcę Peque. Nie mogło być inaczej, że do piłki ustawionej na 11 metrze podejdzie Polak, stały egzekutor rzutów karnych. I tym razem zrobił to perfekcyjnie. Lewy w swoim stylu po krótkim rozbiegu opóźnił strzał, i posłał piłkę w prawy róg bramki, podczas gdy bramkarz Orjan Nyland rzucił się w drugą stronę. Na 2:0 podwyższył w 28.min kapitalny strzałem w okienko Pedri, a później do strzelania powrócił Lewandowski. W 40. min po rzucie rożnym piłka trafiła pod nogi Raphinii, który uderzył zza linii pola karnego. Stojący kilka metrów od bramki Lewy zmienił jej lot podwyższając wynik na 3:0. Były to odpowiednio 11. i 12. trafienia polskiego napastnika w tym sezonie. Barcelona prowadzi do przerwy 3:0.

🇵🇱 𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈 𝐖𝐘𝐊𝐎𝐑𝐙𝐘𝐒𝐓𝐔𝐉𝐄 𝐑𝐙𝐔𝐓 𝐊𝐀𝐑𝐍𝐘, 𝐏𝐄𝐃𝐑𝐈 𝐒𝐓𝐑𝐙𝐄𝐋𝐀 𝐂𝐔𝐃𝐎𝐖𝐍𝐄𝐆𝐎 𝐆𝐎𝐋𝐀 𝐙𝐙𝐀 𝐏𝐎𝐋𝐀 𝐊𝐀𝐑𝐍𝐄𝐆𝐎! 😍🎯To były zabójcze minuty FC Barcelony w starciu z Sevillą FC! 💥 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/tWVWdVPra6— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 20, 2024