Sensacyjne doniesienia!

Barcelona straci swoją legendę? Szokujące ustalenia dziennikarze, duże osłabienie dla Lewandowskiego i kolegów!

Barcelona ledwo co świętowała mistrzostwo Hiszpanii i wiadome było, że dla klubu ze stolicy Katalonii będzie to ostatni raz, kiedy mistrzostwo kraju będzie świętował z nimi Sergio Busquets, który już wcześniej ogłosił odejście z klubu. Okazuje się, że odejście defensywnego pomocnika nie będzie jednym osłabieniem, z którym w najbliższym czasie będzie musiał sobie poradzić klub. Jak donoszą hiszpańskie media, bliska odejścia jest także inna legenda klubu. To byłaby duża strata.