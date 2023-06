i Autor: AP PHOTO/MANU FERNANDEZ Karim Benzema

Benzema podpisał kontrakt. 200 milionów euro za trzy lata w Dżuddzie

Stało się to, czego się spodziewano. Karim Benzema (35 l.) podpisał umowę z saudyjskim klubem Al-Ittihad w Dżuddzie, drugim co do liczby mieszkańców mieście tego kraju. Nie na dwa lata, a na trzy.