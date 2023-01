Betis - Barcelona: Gol Roberta Lewandowskiego w Superpucharze Hiszpanii! [WIDEO]

Barcelona w półfinale Superpucharu Hiszpanii podejmuje Real Betis. W drugiej parze to Real Madryt okazał się lepszy od Valencii, ale dopiero po serii jedenastek. "Blaugrana" od początku spotkania przeważała, jednak rywale nie zamierzali tak łatwo odpuścić, dlatego kilkukrotnie było też gorąco pod bramką Marca ter Stegena, który musiał ratować drużynę przed stratą bramki. W 23. minucie Claudio Bravo został pokonany przez Pedriego, po znakomitym podaniu Raphinhi, ale sędzia nie uznał tego trafienia, ponieważ piłkarz "Dumy Katalonii" znajdował się na pozycji spalonej. Sytuacja na boisku zmieniała się bardzo szybko, obie drużyny atakowały, a tempo gry było na wysokim poziomie.

Robert Lewandowski z kolejną bramką! Reprezentant Polski trafia w Superpucharze Hiszpanii

W 40. minucie piłka w końcu znalazła się pod nogami Roberta Lewandowskiego, który przy odrobinie szczęścia zdołał pokonać bramkarza Realu Betis, nie było mowy o pozycji spalonej, dlatego 34-latek mógł cieszyć się wraz z drużyną ze zmiany wyniku na tablicy. Dla reprezentanta Polski było to premierowe trafienie w Superpucharze Hiszpanii. Jeśli Barcelona zwycięży w tym meczu to w finale dojdzie do wielkiego starcia Karima Benzemy z najskuteczniejszym napastnikiem "Dumy Katalonii". To "El Clasico" może być przełomowe dla Polaka, ponieważ na ostatnim "Królewscy" okazali się lepsi, a były piłkarz Bayernu Monachium został przyćmiony przez francuskiego snajpera.

🇵🇱 GOL R⚽️BERTA LEWANDOWSKIEGO W PÓŁFINALE! 🔥Premierowe trafienie Polaka w Superpucharze Hiszpanii staje się faktem! 👏 Włączcie Eleven Sports 1, bo to dopiero początek emocji! 🤩 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/CaMxS96wKc— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 12, 2023

