Byli kadrowicze o transferze Roberta Lewandowskiego do Barcelony. Jednoznaczne opinie, choć jest jedno, ale...

Początek w Barcelonie Lewandowski miał udany. W tym momencie klub z Katalonii prowadzi w lidze hiszpańskiej, a „Lewy” jest najlepszym strzelcem w LaLiga i zmierza po koronę króla strzelców. Jednak ostatnio coś się zacięło w grze klubu z Katalonii, który przegrał dwa mecze z rzędu. Do prawdziwej katastrofy doszło w europejskich pucharach. Najpierw zespół odpadł z Ligi Mistrzów już po fazie grupowej, a niedawno z Ligi Europy. Przygoda z tymi rozgrywkami zakończyła się już na etapie 1/16 finału.

Jeden ekspert uważa, że...

Patrząc na ostatnie poczynania Barcelony niektórzy zastanawiają się, czy „Lewy” w ogóle dobrze zrobił decydując się na przeprowadzkę do tego klubu. Może powinien zostać w Bayernie i wzbogacać się o kolejne trofea z niemieckim gigantem? Nasi rozmówcy uważają, że to był dobry ruch z jego strony, że zdecydował się na przenosiny na Camp Nou. Choć akurat Jan Tomaszewski jest innego zdania. I jako jedyny mówi wprost, że to był błąd.

Tak transfer Roberta Lewandowskiego do Barcelony oceniają eksperci:

Radosław Gilewicz, były napastnik reprezentacji Polski

Inny, ale na poziomie

- Gdyby ktoś mnie zapytał, czy na jego miejscu zrobiłbym to samo, odpowiedziałbym... „nie”. Ale nigdy nie powiem że Robert – przenosząc się z Bayernu do Barcelony - popełnił błąd. To po prostu nowe wyzwanie dla niego ze sportowego punktu widzenia. To jest „inny Robert”, ale nie schodzi poniżej poziomu. Ma w ekipie z Katalonii 31 meczów i 25 goli. Czy to jest rezultat, za który powinien być krytykowany?

Grzegorz Lato , były napastnik reprezentacji Polski

Egzekutor wciąż wspaniały

- Bayern sobie bez niego daje radę. A czy Robert bez Bayernu daje sobie radę? Indywidualnie – tak, skoro ma już 15 bramek ligowych na koncie i prowadzi w klasyfikacji strzelców ligi hiszpańskiej. Egzekutorem pozostaje wspaniałym, ale jemu... trzeba dograć piłkę. Tymczasem w Barcelonie – jak patrzę na jej mecze – to raczej on próbuje dogrywać partnerom, zwłaszcza tym najmłodszym.

Jerzy Engel, były selekcjoner reprezentacji Polski

Na placu budowy

- Robert zdawał sobie sprawę, że z zespołu będącego „gotowym produktem” odchodzi na „plac budowy” w Barcelonie. I wciąż jeszcze uczy się nowej gry: bardziej improwizacyjnej, nastawionej na akcje indywidualne. To wymusiło na nim zmianę jego dotychczasowego profilu. Na początku z tą zmianą radził sobie znakomicie. Teraz jest gorzej, bo wypadło ze składu Barcy paru ważnych zawodników.

Artur Wichniarek, były napastnik reprezentacji Polski

Chciał nowych wyzwań

- Nie można rozpatrywać transferu Lewandowskiego do Barcelony w kategoriach dobrej czy złej decyzji. Pewien etap kariery Lewego się skończył i był on wypalony. Chciał nowych wyzwań i nowej ligi, może chciał zmierzyć się z Karimem Benzemą o tytuł króla strzelców w La Liga. Barcelona jest na innym etapie budowy drużyny niż Bayern, ale to potężny klub i wielkim wyróżnieniem jest w niej grać.

Jerzy Dudek, były bramkarz reprezentacji Polski

Barca daje duże perspektywy

- Robert dobrze zrobił przechodząc do Barcelony. Jest wiele plusów tego transferu. Barca jest rozpoznawalna na całym świecie, więc to mega zaleta. To klub z wielką historią, z legendami jak Cruyff, Ronaldo, Ronaldinho, Messi, a teraz w tym gronie jest także „Lewy”. Pod względem sportowym Barca daje duże perspektywy. Ponadto przyjazd do Hiszpanii to okazja na poznanie nowej kultury, języka.

Tomasz Kuszczak, były bramkarz reprezentacji Polski

Jest ambitny, chciał się sprawdzić

- Jak się ma możliwość przejścia do Barcelony to się z takiej okazji korzysta. Robert spędził w Bayernie wiele cudownych lat, odnosił sukcesy, zdobył z klubem z Monachium wiele trofeów drużynowo i indywidualnie. Jednak po tylu latach triumfów doszedł do momentu, w którym chciał nowych wyzwań. Jest ambitny i chciał poczuć smak występów w nowej lidze, gry na Camp Nou, sprawdzenia się w nowym otoczeniu.

Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski

Stracił komfort gry

- Robert zrobił ogromny błąd przechodząc do Barcelony. Guzik mnie obchodzi Barcelona, bo mnie interesuje reprezentacja Polski, a Lewandowski rzucił na szalę grę w reprezentacji. Przechodził katorgę psychiczną, gdy wahało się czy przejdzie do Barcelony czy nie. Odbiło się to na jego grze w mistrzostwach świata, które były dla niego nieudane. Gdyby został w Bayernie, miałby komfort gry.

Bartosz Bosacki, były obrońca reprezentacji Polski

Od dawna marzył o Hiszpanii

- Myślę, że decyzja o grze w Barcelonie była w pełni przemyślana, bo od dawna z tyłu głowy miał Hiszpanię. W Bayernie każdy kolejny tytuł mistrzowski był odhaczaniem obowiązków. Rozmawiając z nim kiedyś w Monachium powiedział, że nie działa na niego nawet ponowna praca z trenerem Guardiolą i gra w Manchesterze City, jak chęć grania i zamieszkania w Barcelonie. Również ze względu na panujący tam klimat.

