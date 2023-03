Czy Robert Lewandowski zrobił dobrze, odchodząc do FC Barcelona. Tak odpowiedzieli kibice

Ponad połowa ankietowanych nie ma wątpliwości, że kapitan reprezentacji Polski dokonał właściwego wyboru. walcząca o niego FC Barcelona też nie ma prawa narzekać. Polak w 21 meczach LaLiga strzelił 15 goli i dołożył do nich pięć asyst. „Barca” wydaje się pewnie zmierzać po mistrzostwo Hiszpanii, a z pomocą Lewandowskiego wygrała już Superpuchar Hiszpanii. Ligowy tytuł może przybliżyć się już w niedzielę, bowiem „Blaugrana” zmierzy się u siebie z Realem w El Clasico.

Lewandowski może czuć zawód po europejskich wojażach w barwach FCB. Katalończycy potknęli się w europejskich pucharach, ale to polski napastnik był jednym z tych, którzy najdłużej trzymali zespół przy życiu (6 goli w 7 meczach). Przy wszystkich blaskach transferu „RL9” do FC Barcelona – tych cieni jest zdecydowanie mniej. Wspomniane niepowodzenie w Lidze Mistrzów i awansu do fazy pucharowej to argument dla kibiców, którzy nieprzychylnym okiem patrzą na ten transfer. Tylko 16 proc. pytanych jest pewna, że Lewandowski powinien zostać w Bayernie, który zresztą dziś pozna rywala w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Na szczęście Xavi, menedżer Barcelony, uważa że kapitan reprezentacji Polski był wart każdego z 45 milionów euro, które klub wydał na niego latem, a to dopiero pierwsze miesiące…

i Autor: SE