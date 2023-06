Dawali Lewandowskiemu 665 milionów! Reakcja Polaka była wymowna. Postawił sprawę jasno

To wtedy Leo Messi zadebiutuje w Interze Miami. Już wszystko jasne, znamy datę!

Kilka lat temu popularnym kierunkiem "zarobkowym" dla piłkarzy zbliżających się do emerytury były Chiny. Następnie wiele znanych nazwisk decydowało się na grę w Stanach Zjednoczonych. Teraz "bum" trwa na ligę w Arabii Saudyjskiej. Wszystko zaczęło się od sprowadzenia Cristiano Ronaldo. Szejkowie nie liczą pieniędzy i proponują piłkarzom bajońskie zarobki i w tym okienku transferowym sprowadzili kilku znanych piłkarzy.

Na liście transferowej znaleźli się m.in. Kalidou Koulibaly, czy N'Golo Kante. Wcześniej do Arabii Saudyjskiej odszedł Karim Benzema. A to na pewno nie ostatnie słowo szejków. Okazuje się, że na Bliskim Wschodzie mógł występować również Robert Lewandowski. Początkowo mówiono, że łączenie Polaka z klubem z Arabii to jedynie plotka, ale teraz portal Meczyki.pl podał, że oferta dla zawodnika leżała na stole.

Kapitan reprezentacji Polski mógłby zarabiać u Saudyjczyków aż 150 mln euro rocznie, co w przeliczeniu na złotówki daje zawrotną kwotę 665 mln. To wyższa oferta niż ta, na którą przystał Benzema. Francuz w Al-Ittihad ma zarabiać 100 mln euro. Lewandowski miał jednak od razu odrzucić ofertę, bo jest skupiony na Barcelonie i na razie nie myśli o opuszczeniu stolicy Katalonii.