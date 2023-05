Wszyscy na to czekają!

Leo Messi ma dość czekania! To ostatni dzwonek dla Barcelony, nie będzie wielkiego powrotu?

Po przenosinach Roberta Lewandowskiego z Bayernu do Barcelony, a co za tym idzie również jego rodziny z Niemiec do słonecznej Hiszpanii, Anna Lewandowska korzysta z uroków życia na Półwyspie Iberyjskim i regularnie pokazuje swoim fanom, jak wygląda obecnie jej życie. Jedną z nowych pasji, której oddaje się Anna Lewandowska jest taniec, a dokładniej rzecz ujmując bachata. Po ostatnich informacjach przekazanych przez trenerkę fitness oraz bizneswoman, wiele jej fanek może być zachwyconych.

Anna Lewandowska organizuje duże wydarzenie. Jej fanki mogą być wniebowzięte

Od kiedy Anna Lewandowska publikuje na swoim Instagramie kolejne treści związane z tańcem i bachatą, wielu internautów oburza się twierdząc, że ten styl tańca nie ma zbyt wiele wspólnego z "prawdziwym" tańcem. Żeńskiej części widowni Lewandowskiej, bachata przypada jednak do gustu i właśnie dla niej Lewandowska przygotowała specjalne warsztaty.

Decyzja Anny Lewandowskiej może wywołać burzę! O wszystkim poinformowała publicznie, duże wydarzenie

Na swoim Instagram Stories Lewandowska opublikowała relację z informacją, że w pierwszych dniach czerwca w Healthy center by Ann odbędą się specjalne zajęcia z bachaty, aby większa ilość kobiet w Polsce mogła zapoznać się z tym stylem tańca towarzyskiego, który wywodzi się z Dominikany i w którym od jakiegoś czasu zakochana jest Anna Lewandowska. Chętnych z pewnością nie zabraknie.

Sonda Czy lubisz rodzinę Lewandowskich? Tak Nie Trudno powiedzieć