Dlaczego Robert Lewandowski gra w meczu Betis - Barcelona? Lewandowski zawieszony, ale zagra - jaki jest powód?

Robert Lewandowski przez ostatnie tygodnie był na ustach wszystkich kibiców LaLigi. Polak dostał bowiem czerwoną kartkę w spotkaniu przeciwko Osasunie Pampeluna i wykonywał dość kontrowersyjne gesty w kierunku sędziego, przez co został zawieszony przez hiszpańską federację na trzy spotkania. Wielu fanów może się zdziwić, czemu kapitan reprezentacji Polski, mimo kary od LaLigi zagra w Superpucharze Hiszpanii, ale odpowiedź na to pytanie jest wyjątkowo prosta. Zawieszenie, które wystowali przedstawiciele hiszpańskiej ligi nie obowiązuje w rozgrywkach Superpucharu, to też Lewandowski bez żadnych problemów będzie miał szansę przyczynić się do awansu Blaugrany w meczu z Betisem Sevilla.