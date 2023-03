Fani oszaleli, gdy zobaczyli zdjęcie Lewandowskiego. Namawiają go do jednej rzeczy

Robert Lewandowski pewnie sam życzyłby sobie odbudowania formy. Przed mundialem Polak zachwycał swoją grą w Barcelonie, ale na samej imprezie i po niej radził sobie na boisku z różnym skutkiem, często jednak przechodząc „obok” meczu, za co spotyka go krytyka. Fani Barcelony i reprezentacji Polski mają jednak nadzieję, że lada moment forma Lewandowskiego wróci na poziom, do którego polski napastnik nas przyzwyczaił, a ze zdjęć na Instagramie wynika, że nie zaniedbuje on treningów.

Robert Lewandowski pokazał jedno zdjęcie. Fala komentarzy

Napastnik Barcelony jest stawiany za wzór do naśladowania dla młodych piłkarzy i nic dziwnego – etyką pracy może on zawstydzić niejednego profesjonalistę. O swoich przygotowaniach do kolejnych spotkań i wyzwań mówił już nie raz, a czasami także pokazuje w mediach społecznościowych, jak trenuje sam lub ze swoją małżonką.

Teraz pokazał zdjęcie z siłowni, na którym zaprezentował swoje umięśnione ciało, bo pozuje w samych spodenkach. Fani od razu zaczęli komentować formę fizyczną swojego ulubieńca i pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy: „Maszyna do zdobywania goli”, „Najlepszy napastnik na świecie”, „Ale dzik!”. Co ciekawe, wśród nich pojawiło się sporo kibiców, którzy... namawiają Lewandowskiego do powrotu do Bayernu Monachium! To pokazuje, jak dużą sympatią wciąż darzą go kibice bawarskiego klubu.