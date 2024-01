Fatalne obrazki z udziałem Roberta Lewandowskiego. Pilna wiadomość o Polaku. Chodzi o jego zdrowie

Anna Lewandowska powiedziała to przed El Clasico w Arabii Saudyjskiej. Fala braw po tych słowach! Ważna opinia

Co za bramka

To był bardzo trudny wieczór dla kibiców Barcelony. Choć do finału Superpucharu Hiszpanii podchodzono w Katalonii z nadziejami, te zostały szybkie obrócone w pył. Już w dziesiątej minucie Real Madryt prowadził po dwóch bramkach Viniciusa Juniora. Brazylijczyk w pierwszej połowie dołożył jeszcze jedno trafienie, a wynik spotkania w drugiej odsłonie ustalił Rodrygo. Jedyną bramkę dla Barcelony zdobył Robert Lewandowski i był to jeden z niewielu pozytywnych akcentów Barcy w całym spotkaniu.

Zdjęcie Lewandowskiego wywołało burzę. Kamery uchwyciły zachowanie Polaka po El Clasico, fala domysłów

QUIZ. Czy naprawdę wiesz wszystko o rodzinie Lewandowskich? W tym quizie schody zaczynają się od 7 pytania! Pytanie 1 z 10 Jak ma na imię mama Roberta Lewandowskiego? Alicja Stefania Henryka Iwona Dalej

Lewandowski kontuzjowany? Jest pilna informacja

Kapitan reprezentacji Polski zebrał całkiem dobre recenzje za swój występ, ale było to dla niego zapewne marne pocieszenie. Barcelona musi się jednak skupić na kolejnych spotkaniach, bo w lidze musi odrabiać straty. Dlatego kibice z niepokojem mogli patrzeć na nagranie z udziałem Lewandowskiego, które pojawiło się tuż po spotkaniu. Na wideo widać, że Polak ewidentnie utyka.

Pojawiły się więc pytania, jak poważnego urazu doznał Lewandowski. Portal WP SportoweFakty donosi, że napastnik nie narzeka na poważniejszą kontuzję i powinien być do dyspozycji trenera już na kolejne spotkanie. - Sam uraz, jak słyszymy w otoczeniu Polaka, był po prostu efektem kopnięcia jednego z rywali w trakcie walki o piłkę. Nie na tyle mocnego, aby spowodowało przerwę w grze Lewandowskiego - czytamy na portalu.