Złe wieści

Fatalne wiadomości dla kibiców Barcelony! Spełnia się czarny scenariusz!

Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny i inni piłkarze Barcelony z pewnością czekają niecierpliwie, aż ich zespół będzie mógł wrócić na słynny na Camp Nou. Niestety mimo obietnic klubowych władz wygląda na to, że w tym sezonie nie będzie to możliwe. Przebudowa stadionu Barcelony potrwa dużo dłużej niż planowano. Klub poinformował już o tym w mailach rozesłanych do kibiców.