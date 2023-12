FC Barcelona - Almeria TV TRANSMISJA NA ŻYWO. La Liga Barcelona - Almeria STREAM LIVE ONLINE mecz Barcelona - Almeria GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 20.12

Grzegorz Krychowiak w Barcelonie? Sensacyjne doniesienia mediów, dojdzie do transferu?

Barcelona - Almeria TV TRANSMISJA NA ŻYWO gdzie oglądać mecz FC Barcelona - Almeria

FC Barcelona przystępuje do meczu z Almerią po trzech meczach bez zwycięstwa. Sytuacja aktualnych mistrzów Hiszpanii w lidze zrobiła się znacznie trudniejsza. Po 17 kolejkach zajmują dopiero czwarte miejsce ze stratą aż 9 punktów do sensacyjnego lidera z Girony. Do drugiego Realu Madryt strata wynosi już 7 pkt. Nic dziwnego, że kibice Barcelony coraz głośniej krytykują drużynę, a za słabsze wyniki mocno obrywa też Robert Lewandowski, który w ostatnich tygodniach ewidentnie stracił skuteczność. Hiszpanie nie przebierają w słowach i coraz ostrzej komentują jego słabe występy. Polscy kibice mają nadzieję, że ostatni oficjalny mecz Barcy w 2023 r. będzie dobrym prognostykiem przed nowym rokiem, a "Lewy" wreszcie zagra na miarę możliwości.

Barcelona - Almeria STREAM LIVE ONLINE La Liga Barcelona - Almeria na żywo w Internecie dzisiaj 20.12

Z kolei Almeria postara się wykorzystać kryzys Barcy i powalczy o sprawienie sensacji na wyjeździe. Na logikę wydaje się to nieprawdopodobne - goście środowego meczu nie odnieśli żadnego zwycięstwa we wcześniejszych 17 meczach! Na ich koncie jest zaledwie 5 punktów za tyle remisów, a bilans uzupełnia dwanaście porażek. Almeria jest na samym dnie tabeli La Liga i powoli zmierza w stronę spadku. Mecz z Barceloną w takiej formie może być ostatnią szansą, żeby odmienić losy. Lepszej okazji na niespodziankę mogą już nigdy nie dostać.

Mecz FC Barcelona - Almeria w 18. kolejce La Liga odbędzie się w środę, 20 grudnia, o godzinie 19:00. TRANSMISJA w TV na kanale Canal+ Sport 2. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny w płatnej usłudze Canal+ Online. Darmową relację NA ŻYWO przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy!