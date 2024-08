FC Barcelona - Athletic Bilbao RELACJA NA ŻYWO: Lewandowski poluje na kolejne trafienie! Będzie triumf Barcy?

FC Barcelona - Athletic Bilbao 0:0 (0:0)

Bramki:

Żółte kartki:

Barcelona: Ter Stegen - Kounde, Cubarski, Martinez, Balde - Bernal, Pedri - Yamal, Raphinha, Torres - Lewandowski

Athletic: Padilla - Lekue, Vivian, Alvarez, Berchiche - Vesga, Prados Diaz - Berenguer, Sancet, N. Williams - I. Williams

Na żywo FC Barcelona - Athletic Bilbao 📋 𝐄𝐥 𝐨𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐅𝐥𝐢𝐜𝐤 pic.twitter.com/TxrMq9RYYz — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 24, 2024 📋 𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 🆚 @FCBarcelona_es



¡Este es el equipo inicial de los leones!#BarçaAthletic #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/9cyIC9QDyg — Athletic Club (@AthleticClub) August 24, 2024 Athletic Bilbao to drużyna zawsze groźna i którą stać na sprawienie niespodzianki. Choć to Katalończycy są dzisiaj faworytem rywalizacji, zespołowi z Kraju Basków nie można odbierać szans na zdobycie choćby punktu. Dodatkowym smaczkiem jest to, że w pierwszej jedenastce Athletiku zobaczymy Nico Williamsa. Zawodnik ten był na celowniku Barcelony, ale nie udało się dopiąć transferu. FC Barcelona już za kwadrans rozpocznie swój drugi mecz w La Liga. Przed tygodniem podopieczni Hansiego Flicka nie bez problemów pokonali Valencię, ale najważniejsze było zdobycie kompletu punktów. Dziś zadanie również nie będzie łatwe. Dobry wieczór! Zapraszamy na relację na żywo z meczu ligi hiszpańskiej. FC Barcelona na własnym terenie zmierzy się z Athletikiem Bilbao. Witamy w relacji na żywo z meczu FC Barcelona - Athletic Bilbao. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 19:00. Bądźcie z nami!

Fani FC Barcelona przed rozpędzającym się sezonem nie mogą być spokojni o losy swojej drużyny. Choć jeszcze kilka tygodni temu zapowiadano wielkie transfery i sprowadzenie m.in. Nico Williamsa, dziś ten piłkarz powinien zagrać przeciwko Dumie Katalonii. Nie dość, że nie udało się ściągnąć jednego z najlepszych piłkarzy minionego Euro 2024, to w dodatku pożegnano się z Ilkay'em Gundoganem, a powodem tego były przede wszystkim problemy finansowe klubu, a odejście Niemca ma sprawić, że łatwiej będzie zarejestrować nowych zawodników. Co i tak nie będzie łatwe. Mimo zawirować w klubowych gabinetach, Barcelona w pierwszym spotkaniu nowego sezonu wygrała z Valencią. Nie było to łatwe spotkanie dla Blaugrany, bo goście jako pierwsi stracili bramkę, ale dwa gole Roberta Lewandowskiego sprawiły, że z Walencji Duma Katalonii przywiozła komplet punktów. W sobotni wieczór o zwycięstwo również nie będzie łatwo, bo Athletic Bilbao to czołowy hiszpański zespół, który niejednokrotnie potrafił napsuć krwi faworytom.