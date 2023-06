FC Barcelona doceniła Roberta Lewandowskiego. Opublikowali specjalne wideo na koniec sezonu

Kibice FC Barcelona mogą już rzewnie płakać. To koniec nadziei? Messi miał podjąć decyzję

Leo Messi potwierdził! Wybrał nowy klub, to nie będzie Barcelona, serca fanów „Dumy Katalonii” złamane

Anna Lewandowska już tego nie ukrywa. Podjęła pierwsze kroki i pokazała to fanom. Miała tylko jedną prośbę

Barcelona wydała komunikat po ogłoszeniu decyzji Leo Messiego. Odnieśli się do jednego z poprzednich zarzutów

Robert Lewandowski z pewnością był jedną z najważniejszych części w drużynie prowadzonej przez Xaviego. Choć klub szybko odpadł z europejskich pucharów, to na krajowym podwórku poradził sobie bardzo dobrze, wygrywając Superpuchar oraz mistrzostwo Hiszpanii, a polski napastnik miał duży udział w sięgnięciu po te trofea. Lewandowski nie ukrywał radości z racji tego, że już w pierwszym swoim sezonie w Barcelonie był w stanie pomóc klubowi w odzyskaniu mistrzostwa po kilku latach. Klub też najwyraźniej docenia jego wkład w sukcesy klubu.

Lewandowski doceniony przez Barcelonę

Nie da się ukryć, że Barcelona bardzo liczyła na powrót Leo Messiego i trudno się dziwić - to żywa legenda i wychowanek tego klubu, genialny piłkarz i z pewnością liczono na to, że stworzy on świetny duet z Robertem Lewandowskim właśnie, jak niegdyś z Luisem Suarezem. Tak się jednak nie stanie, ale Polak wciąż może być bardzo ważny dla swojego zespołu.

Teraz Barcelona postanowiła stworzyć krótkie nagranie, w którym zebrali krótkie urywki z najważniejszych momentów sezonu. – I tak culers, tak minął pierwszy sezon Lewego w Barcelonie – napisano pod kilkunastosekundowym nagraniem, które klub oraz piłkarz udostępnili na swoich profilach na Instagramie.