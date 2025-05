FC Barcelona – Espanyol: Hansi Flick podjął decyzję ws. Lewandowskiego! Media nie mają wątpliwości

FC Barcelona o krok od spełnienia marzeń! To może być przepiękny wieczór

Mistrzostwo Hiszpanii dla Barcelony? Koronacja odłożona w czasie

FC Barcelona mogła cieszyć się z tytułu już w środę, 14 maja. Nadzieje zostały jednak odebrane przez ekipę Carlo Ancelottiego. Gol zdobyty w ostatniej akcji meczu zapewnił Realowi Madryt zwycięstwo 2:1 nad Mallorcą w 36. kolejce hiszpańskiej ekstraklasy. Dzięki temu "Królewscy" wciąż mają matematyczne szanse na wyprzedzenie Barcelony, która mogła już w środę świętować zdobycie mistrzowskiego tytułu.

Hansi Flick zdecydowanie o stanie zdrowia Roberta Lewandowskiego. Szybko przerwał wypowiedź

Mallorca niespodziewanie objęła prowadzenie już w 11. minucie po trafieniu Słowaka Martina Valjenta. Gospodarze długo nie potrafili znaleźć recepty na defensywę gości, ale w drugiej połowie Kylian Mbappe po raz kolejny pokazał swoją klasę, zdobywając wyrównującą bramkę w 68. minucie. Dla Francuza był to 28. gol w sezonie, dzięki czemu zwiększył swoją przewagą nad Robertem Lewandowskim w klasyfikacji strzelców La Liga do trzech trafień.

Real z ogromną determinacją walczył o zwycięstwo do samego końca i został nagrodzony w doliczonym czasie gry. W piątej dodatkowej minucie meczu bohaterem został 20-letni Jacobo Roman, który strzelił swojego pierwszego gola dla seniorskiego zespołu Realu i ustalił wynik spotkania.

FC Barcelona – Espanyol: Czy Lewandowski zagra od pierwszej minuty?

Barcelona, której barw bronią Lewandowski i Wojciech Szczęsny, pozostaje liderem z dorobkiem 82 punktów, natomiast Real traci do niej cztery punkty. Już w czwartek Barcelona może sobie zapewnić mistrzostwo – musi jednak pokonać lokalnego rywala Espanyol w derbach Katalonii.

Hiszpańskie media nie mają wątpliwości, że z powodu absencji Ferrana Torresa to Robert Lewandowski wyjdzie w składzie od pierwszej minuty. Po kontuzji Polaka brakowało na boisku, ale wszystko wskazuje na to, że sytuacja zdrowotna napastnika się poprawiła i pojawi się on w wyjściowej jedenastce.

Jacek Ziober bez ogródek o Lewandowskim i Barcelonie. Gorzka diagnoza i transferowe scenariusze [ROZMOWA SE]

„Sport” i „Mundo Deportivo” dyskutują jednak co do obsady bramki. Jedni i drudzy wskazują na inne rozwiązania, na które może postawić Flick. Trener Barcelony według „Sportu” ma wystawić Szczęsnego. Z kolei „Mundo Deportivo” stawia na ter Stegena.