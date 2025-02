FC Barcelona – Rayo Vallecano RELACJA NA ŻYWO. Barcelona naciska na Rayo od samego początku!

To, co w Barcelonie wyprawia Wojciech Szczęsny poruszyło świat! Te obrazki mówią wszystko

Wojciech Szczęsny trzęsie całą Barceloną! To, co wyprawia polski bramkarz poruszyło kibiców. Wykorzystują go na potęgę

To się stanie dziś wieczorem, czekają na to jedenaście tygodni! Hiszpanie są zgodni w sprawie Szczęsnego i Lewandowskiego

FC Barcelona – Rayo Vallecano 0:0 (-:-)

Bramki:

Kartki:

Barcelona: Szczęsny - Fort, Cubarsi, Martinez, Balde - Gavi, de Jong, Pedri - Yamal, Lewandowski, Raphinha.

Rayo: Batalla - Ratiu, Lejeune, Mumin, Chavarria - Ciss, Diaz - de Frutos, Palazon, Garcia - Nteka.

Na żywo FC Barcelona - Rayo Vallecano 26' Zamieszanie w polu karnym Rayo w trakcie akcji, sędzia idzie obejrzeć tę sytuację na monitorze. Ciss mocno szarpał Martineza. 23' Ależ okazja! Raphinha uderza w sytuacji sam na sam, Batalla odbija, piłka leci w stronę Lewandowskiego, jednak zbyt mocno za plecy, by ten mógł skutecznie dobić. 20' Raphinha z kilku metrów minimalnie obok słupka! Nie miał jednak komfortowej sytuacji, bo piłka podskakiwała przed nim, przeszkadzali mu też obrońcy. 19' Rajd de Frutosa przez kilkadziesiąt metrów zatrzymany przez Pedriego. Świetny powrót zawodnika Barcy. 17' Yamal próbował przerzucić piłkę do Raphinhy, lecz tuż przed tym, jak spadła na nogę Brazylijczykowi, przejął ją wracający de Frutos. 16' Zagranie Balde w pole karne Rayo wybite przez Lejeune'a. 14' Palazon dogrywa na dalszy słupek, Mumin uderza głową obok bramki. Szczęsny nie musiał interweniować. 13' Dośrodkowanie z prawej strony od Ratiu zablokowane, będzie korner dla Rayo. 11' Długa akcja Barcelony, de Jong zagrywa górą ze środka pola w szesnastkę Rayo, robi to jednak zbyt mocno. Batalla od bramki. 10' Daleka piłka na Ntekę, sędzia pokazuje jednak pozycję spaloną. Powtórka nie daje jasnej odpowiedzi, czy to dobra decyzja. 8' Balde wpada w pole karne, Lejeune wślizgiem w ostatniej chwili wybija mu piłkę! 7' Raphinha niecelnie w środku pola, jednak Barcelona utrzyma się przy piłce. Rayo niewiele ma z gry w pierwszych minutach. 4' Raphinha podcina piłkę spod linii końcowej, Lewandowski uderza głową, jednak obrońca przeszkadzał i Polak nie zdołał mocno i celnie uderzyć. Batalla zacznie od bramki. 2' Rayo nerwowo w pierwszych sekundach spotkania, dużo strat, Barcelona mocno naciska. 1' Gramy! Piłkarze wychodzą już na murawę. Barcelona wygrała trzy ostatnie mecze w lidze. Jeśli wygra także dziś, to znów będzie liderem! Tak z kolei wygląda skład gości. ⚡️ Once del Rayo Vallecano elegido por Íñigo Pérez para enfrentarse al @FCBarcelona_es.#BarçaRayo #VamosRayo pic.twitter.com/3q7dGCclQb — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) February 17, 2025 Tak wygląda skład gospodarzy! 🚨 BARÇA XI 🚨#BarçaRayo pic.twitter.com/3He0ac3NCV — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 17, 2025 Dobry wieczór! Już za kilkanaście minut zacznie się kolejny mecz Barcelony w lidze hiszpańskiej, a jej rywalem będzie Rayo Vallecano. Witamy w relacji na żywo z meczu Barcelony z Rayo Vallecano w ramach 24. kolejki LaLigi. Start meczu o 21:00, bądźcie z nami!

Odśwież relację

Ten sezon jest niezwykle emocjonujący dla fanów Barcelony. Na początku sezonu drużyna Hansiego Flicka mieliła wszystkich na swojej drodze, lecz później maszyna zaczęła się mocno zacinać. Na ich szczęście potknięcia notują także najwięksi rywale do tytułu – Atletico oraz Real. W ostatnich 5 spotkaniach „Los Colchoneros” zdobyli tylko 6 punktów! „Królewscy” z kolei zdobyli ich w ostatnich 5 meczach 8, co pozwoliło Barcelonie na odrobienie niemal wszystkich strat. Jeśli Robertowi Lewandowskiemu i spółce uda się dziś wygrać u siebie z Rayo Vallecano, to będą mogli się pochwalić zdobyczą punktową w ostatnich 5 starciach na poziomie 13 punktów i serią 4 meczów z wygraną! To zaś oznaczać będzie, że w tabeli FC Barcelona wyprzedzać będzie Ateltico o jeden punkt, natomiast z Realem zrówna się w liczbie „oczek” (obie drużyny będą miały po 51 pkt.), ale to „Duma Katalonii” będzie wyżej ze względu na wspomniany wcześniej wygrany na Santiago Bernabeu mecz bezpośredni. Choć dla przeciętnego kibica Rayo Vallecano może wydawać się łatwym rywalem dla Barcelony, to wcale nie musi tak być. Obecnie Rayo zajmuje 6. pozycję w tabeli i w przeszłości potrafiło napsuć krwi „Dumie Katalonii” - na ostatnie 10 spotkań Barcelona wygrała 5 z nich (z czego dwa w 2024 roku), trzy razy górą było Rayo (z czego raz na wyjeździe, w 2022 roku), dwa razy padł remis.