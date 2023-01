Gerard Pique zareagował na piosenkę Shakiry. Jego zachowanie nie przejdzie bez echa, Hiszpan postanowił zakpić z byłej partnerki

Wojna Shakiry i Pique

Przez wiele lat Shakira i Gerard Pique zdawali się tworzyć parę idealną. Wraz z upływem czasu na tym kryształowym wizerunku zaczęły pojawiać się jednak rysy, a kulminacyjnym momentem – prowadzącym wprost do rozstania – był romans byłego piłkarza Barcelony z inną kobietą. Od tego czasu atmosfera pomiędzy piosenkarką oraz byłem reprezentantem Hiszpanii jest niezwykle napięta. W ostatnich dniach oliwy do ognia postanowiła dolać 45-latka, która opublikowała piosenkę będącą diss-trackiem pod adresem byłego partnera. Na reakcję Pique nie trzeba było długo czekać.

Pique, Casio i Renault Twingo

Wersami, które w nowym kawałku Shakiry najmocniej zapadały w pamięć z pewnością były te, w których zarzucała ona byłemu partnerowi, iż „wymienił Rolexa na Casio, Ferrari na Twingo”. Od tego czasu wiele osób czekało na reakcję byłego reprezentanta Hiszpanii. Ten zachował się w typowy dla siebie sposób, postanowił bowiem podejść do całej sytuacji sarkastycznie, prześmiewczo. Najpierw 35-latek poinformował bowiem o nawiązaniu współpracy z firmą… Casio. Jakby tego było mało, 35-latek w następnej kolejności postanowił odnieść się do „zamiany Ferrari na Twingo”. W niedzielę na twitterowym profilu Kings League – którego twórcą jest Pique – pojawiło się nagranie, na którym widać jak eks-piłkarz w dniu rozgrywek wjeżdża na parking… Renault Twingo. „Prezes Pique właśnie przyjechał” – widniał opis pod filmikiem.

Zachowanie Pique zrobiło furorę

Obecnie klip opublikowany przez Kings League ma już ponad 17 mln wyświetleń, zyskał już także blisko 160 tys. polubień. Do całej sprawy postanowił odnieść się również „zamieszany” w całą sytuację producent samochodów. Renault zareklamowało bowiem wspomniany model aut nawiązaniem do innego fragmentu piosenki Shakiry. Mowa o tym, że „jest warte tyle co dwie 22-latki”, do czego nawiązuje liczba na drzwiach czerwonego samochodu. Jedno jest pewne – w najbliższych tygodniach wciąż będziemy świadkami „wymiany uprzejmości” pomiędzy byłymi partnerami.

El presi @3gerardpique acaba de llegar pic.twitter.com/o5ZFeiENaf— Kings League InfoJobs (@KingsLeague) January 15, 2023