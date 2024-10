i Autor: X/FC Barcelona

Pierwszy trening

Historyczne nagranie w FC Barcelona. Lewandowski i Szczęsny znowu razem

Wojciech Szczęsny może już odliczać dni do debiutu w barwach Barcelony. Najpierw musi jednak na to zasłużyć postawą na treningach. Trener Hansi Flick będzie uważnie śledził postępy "Szczeny" w powrocie do formy. Polski bramkarz właśnie rozpoczął zajęcia z całym zespołem. Moment pierwszego wyjścia na treningową murawę obiektu Ciutat Esportiva Joan Gamper to historyczny obrazek dla polskiego kibica