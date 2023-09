Hiszpanie biją na alarm w sprawie Lewandowskiego. Może usłyszeć najgorszą wiadomość, nie wygląda to dobrze

Kolega klubowy Lewandowskiego przeszedł do historii. Lewy mówi o nim "dziecko", a on...

Robert Lewandowski ma za sobą wyjątkowo ciężki okres. Polak krytykowany jest za swoją grę nie tylko przez polskie, ale także hiszpańskie media. Okazuje się, że jego sytuacja w klubie może być coraz gorsza, o czym informuje "Mundo Deportivo. Jak twierdzą dziennikarze, Polak już niebawem trafi na ławkę rezerwowych "Dumy Katalonii".

Robert Lewandowski będzie miał problemy w klubie? Hiszpanie donoszą

"Mundo Deportivo" nie ma wątpliwości, że Barcelona będzie potrzebować rotacji w składzie, czego ofiarą może paść właśnie Lewandowski.

- Do rotacji musi dojść na niemal każdej pozycji. To dlatego Barcelona sprowadziła Inigo Martineza czy Oriola Romeu. W ataku też musi dojść do zmian. Choć jest tam dużo jakości, to zawodnicy będą musieli odsapnąć. I bez kompleksów: Lewandowski też musi odpocząć. Przecież on w wieku 35 lat gra każde spotkanie, zarówno dla klubu, jak i reprezentacji - piszą hiszpańskie media.

Inną sprawą, o której piszą dziennikarze jest to, w jaki sposób Polak może zareagować na usadzenie na ławce.

- Polak to wielka gwiazda z dużym ego. W tej sytuacji kluczowe będzie, w jaki sposób przyjmie zmiany. Musi pomóc Xaviemu konstruktywną postawą, ponieważ tego też się wymaga od lidera - twierdzą dziennikarze.

Sprawa jest o tyle ciekawa, że okazało się jeszcze, że w kontrakcie Lewandowskiego istnieje klauzula, która pozwala na rozwiązanie umowy, jeśli Polak nie będzie grał.

- W "AS-ie" artykuł o wymówkach Lewandowskiego, tymczasem w programie "Què t'hi jugues!" podali, że Barcelona może rozwiązać kontrakt z Lewym po sezonie 24/25, jeżeli nie rozegra 55% meczów. Niezależnie, czy to prawda, czy nie, powiem tak: trzeba wrócić i strzelać. - napisał Tomasz Ćwiąkała na swoim Twitterze.