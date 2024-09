Hiszpanie powiedzieli to wprost o Lewandowskim! Nie mogą powstrzymać opinii, wyliczyli mu dosłownie wszystko!

Wygadali się na temat Roberta Lewandowskiego. To robił w ukryciu przed wszystkimi. Opowiedziano, co wyprawiał na wakacjach

Robert Lewandowski bardzo dobrze zaczął nowy sezon w barwach Barcelony! Polak pokazuje formę jak za najlepszych lat i w tych rozgrywkach LaLigi już czterokrotnie wpisywał się na listę strzelców w dodatku w czterech kolejkach. Świetnej dyspozycji byłego snajpera Bayernu Monachium postanowili przyjrzeć się redaktorzy hiszpańskiego "Sportu", którzy na swoich łamach opisali przyczyny tak dobrej gry Polaka. Wszystko mu wyliczyli!

Robert Lewandowski bryluje w Barcelonie. Hiszpanie wyliczają powody

Jak pisza dziennikarze "Sportu", wielkim impulsem dla Roberta Lewandowskiego miało być przejście do Realu Madryt Kyliana Mbappe. O ile jak na razie Francuz zawodzi w barwach "Królewskich", o tyle jego angaż w LaLidze miał wzbudzić chęć rywalizacji w Lewandowskim. Innym czynnikiem, dla którego były napastnik Bayernu czuje się dobrze w klubie, jest postać Hansiego Flicka. Niemiecki szkoleniowiec pracował już z Polakiem w barwach "Bawarczyków" i razem sięgali po wielkie sukcesy. Dobra współpraca między panami ma ogromne znaczenie na formę samej Barcelony, która obecnie lideruje rozgrywkami LaLiga. Od czasu odejścia Xaviego z drużyny, w jej szatni miało dojść do bardzo pozytywnych zmian, co sprawia, że Polak czuje się bardzo dobrze. Już w niedzielę, "Duma Katalonii" zagra z Gironą i będzie to szansa dla Lewandowskiego na kolejne trafienie w lidze!