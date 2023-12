Jan Tomaszewski bez pardonu wypowiedział się o Lewandowskim. Jego czas w Barcelonie się kończy? Bolesne podsumowanie

Robert Lewandowski nie przypomina piłkarza sprzed mistrzostw świata w Katarze. Polak miał świetne wejście do FC Barcelona, zdobywał gole jak na zawołanie i był motorem napędowym zespołu. Po mundialu zmieniło się naprawdę dużo. Choć Lewandowski wpisywał się na listę strzelców, widać było, że nie może złapać odpowiedniego rytmu. Obecnie jest jeszcze gorzej. Polak na razie zawodzi i w barwach Blaugrany i reprezentacji. Zarzuca mu się przede wszystkim brak skuteczności, ale i po prostu słabą grę.

Kapitan reprezentacji Polski nie popisał się również w niedzielnym starciu z Atletico Madryt. Choć miał trzy, całkiem niezłe sytuacje, nie był w stanie umieścić piłki w siatce zespołu ze stolicy Hiszpanii. O formie Lewandowskiego w rozmowie z "Super Expressem" wypowiedział się również Jan Tomaszewski. - Robert wybrał to, co chciał. Ale wybrał najgorsza rzecz, jaką mógł wybrać. Zobaczymy na Kane'a, który przyszedł do Bayernu i strzela jak na zawołanie. A Lewandowski w Barcelonie musi grać w pomocy. Widać, że to przerasta go siłowo. On ma już swój PESEL - ocenił legendarny reprezentant Polski.

- Wydaje mi się, że Barcelona będzie robiła wszystko, żeby Lewandowski odszedł, choćby do Arabii Saudyjskiej. Jestem przekonany, że do tego dojdzie. Barcelona będzie chciała odzyskać pieniądze. I spójrzmy... Real Madryt gra "dziewiątką", a Barcelona nigdy nie grała na "dziewiątkę". I raz jeszcze powtarzam, gdyby Robert grał w Bayernie, zupełnie inaczej by się prezentował. I wciąż to jest czołowy zawodnik świata i musi grać w kadrze. Ale od pewnego czasu nie jest sobą - ocenił Tomaszewski.