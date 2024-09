Jan Tomaszewski grzmi po transferze Szczęsnego! "Barcelona przestała dla mnie istnieć"

Wojciech Szczęsny podjął decyzję! Hiszpański dziennikarz przekazał najnowsze wieści, wszystko by być gotowym jak najszybciej

Wszystkie najważniejsze źródła nie mają już wątpliwości, że Szczęsny w najbliższych godzinach zwiąże się z FC Barceloną. Pojawiły się nawet informacje, że w piątek ma przejść testy medyczne, a oficjalne podpisanie kontraktu planowane jest na poniedziałek. Po zaledwie miesiącu emerytury polski bramkarz ma zastąpić poważnie kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena, co wywołuje wielką ekscytację wśród zdecydowanej większości kibiców i ekspertów. Do tego grona nie zalicza się jednak Jan Tomaszewski, który zawiódł się na Szczęsnym i wyraził to w rozmowie z "Super Expressem".

- Nie rozumiem tego ruchu. Cała Polska jest zachwycona, a ja uważam, że nie dotrzymał słowa. Jest idolem młodzieży, ta młodzież nie ma się teraz na kim wzorować - powiedział legendarny bramkarz w rozmowie z Michałem Skibą. Podczas gdy większość kibiców nie może się już doczekać wspólnych występów Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego, w tym w El Clasico, Tomaszewski jest wyraźnie zniesmaczony.

"Barcelona przestała dla mnie istnieć"

- Mnie teraz Barcelona interesuje tyle, co zeszłoroczny śnieg. Barcelona przestała dla mnie istnieć. Jeszcze raz podkreślam: [Wojtek - red.] powiedział słowo i go nie dotrzymał. Niech gra jak najlepiej, ale mnie to przestaje interesować - zaznaczył mocno "Człowiek, który zatrzymał Anglię".

Bardzo możliwe, że już w piątek Szczęsny pojawi się w Barcelonie i przejdzie testy medyczne. W sobotę zespół - na razie wciąż tylko - Lewandowskiego zagra wyjazdowy mecz w lidze z Osasuną, a zdaniem m.in. Fabrizio Romano i Piotra Koźmińskiego oficjalne podpisanie kontraktu z drugim Polakiem ma nastąpić w poniedziałek.