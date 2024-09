Jasne stanowisko w sprawie Lewandowskiego! Klub go zastąpi? Jest jasna wypowiedź w sprawie!

Wygadali się na temat Roberta Lewandowskiego. To robił w ukryciu przed wszystkimi. Opowiedziano, co wyprawiał na wakacjach

Robert Lewandowski zaczął kolejny sezon LaLigi z przytupem. Polski napastnik może poszczycić się czteroma bramkami w czterech meczach hiszpańskiej ekstraklasy i ewidentnie odżył pod kierownictwem Hansiego Flicka. Mimo że były snajper Bayernu Monachium radzi sobie świetnie, to raz po raz pojawiają się informacje o tym, że klub może szukać następcy. Poniekąd w tej roli został sprowadzony Victor Roque, jednak Brazylijczyk nie spełnił pokładanych w nich nadziei. Ostatnimi czasy plotkuje się o tym, że do klubu "Dumy Katalonii" mógłby dołaczyć superstrzelec Manchesteru City - Erling Haaland. Na temat możliwości sprowadzenia Norwega w rozmowie z "AS" powiedział dyrektor sportowy Barcy - Deco. Te słowa nie pozostawiają wątpliwości na temat tego, co sądzi się w Barcelonie o Lewandowskim.

Robert Lewandowski podsumowany przez Deco. Te słowa nie pozostawiają wątpliwości

W rozmowie z "ASem" Deco przyznał, że Haaland nie jest priorytetem zakupowym klubu. Duża w tym zasługa Lewandowskiego, który radzi sobie świetnie i nikt na razie nie myśli o tym, aby go zastąpić.

- Haaland? Nie mówię o zawodnikach, którzy grają w innych klubach. Rozmawiajmy o naszych. Jesteśmy zadowoleni z Roberta. To piłkarz, który jest odniesieniem na świecie. Jest jednym z najlepszych napastników w historii futbolu i FC Barcelony. Strzela gole, jest szczęśliwy z powodu drużyny i dobrze czuje się w Barcelonie - powiedział Deco w rozmowie z ASem.