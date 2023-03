Jerzy Dudek o transferze Roberta Lewandowskiego do Barcelony. Jasna deklaracja byłego kadrowicza

Przełomowe informacje w sprawie kontuzji Lewandowskiego! To nagranie mówi wszystko, kibice tylko na to czekali

Zawód w europejskich pucharach

W lidze hiszpańskiej Barcelona prowadzi ze znaczą przewagą nad Realem Madryt. Ostatnio pokonała także "Królewskich" na Santiago Bernabeu 1:0 w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Hiszpanii. W tym spotkaniu nie zagrał Robert Lewandowski, który pauzuje z powodu urazu. Polak może być rozczarowany występami klubu z Katalonii w europejskich pucharach. Barca na fazie grupowej zakończyła jesienią udział w Lidze Mistrzów, a w tym roku odpadła w 1/16 finału Ligi Europy. Czy przenosiny "Lewego" do klubu z Camp Nou to był dobry wybór?

Barca jest rozpoznawalna na całym świecie

- Robert dobrze zrobił przechodząc do Barcelony - mówi Jerzy Dudek, były bramkarz Realu Madryt w rozmowie z naszym portalem. - Jest wiele plusów tego transferu. Barca jest rozpoznawalna na całym świecie, więc to mega zaleta. To klub z wielką historią, z legendami jak Cruyff, Ronaldo, Ronaldinho, Messi, a teraz w tym gronie jest także „Lewy”. Pod względem sportowym Barca daje duże perspektywy. Możliwość wygrania Ligi Mistrzów, zdobycia Złotej Piłki. Ponadto przyjazd do Hiszpanii to okazja na poznanie nowej kultury, języka. Dostrzegam same zalety! Poza tym Barca ma młody perspektywiczny zespół, który daje nadzieje na przyszłość i na sukcesy - zaznacza były reprezentant Polski.

Sonda Czy FC Barcelona to dobry klub dla Roberta Lewandowskiego? Oczywiście Nie Nie mam zdania

PKO Ekstraklasa Raport 27.02 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.