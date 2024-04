Jerzy Dudek przed El Clasico. Mówi o szansach Realu, wspomniał o atmosferze w Barcelonie, to on będzie błyszczał w hicie LaLIga?

Remis ze wskazaniem na...

Real prowadzi w lidze i ma osiem punktów przewagi nad Barceloną. Czy po El Clasico ten dystans się zmniejszy? - Zastanawiam się, czy obudzi się Barcelona, bo po rewanżu z PSG mnóstwo spadło krytyki na jej piłkarzy, w tym na Roberta Lewandowskiego - powiedział Jerzy Dudek w rozmowie z "Super Expressem". - To na pewno nie pomaga zbudować atmosfery. Można powiedzieć, że dla Barcy to mecz ostatniej szansy, żeby zbliżyć się do lidera w LaLiga. Wiedzą o tym piłkarze Realu. Radość po awansie do półfinału Ligi Mistrzów powinna pomóc ekipie Carlo Ancelottiego zbudować atmosferę na Santiago Bernabeu. Fani powinni wesprzeć zawodników. Wiadomo, że z Manchesterem City to był bardzo trudny mecz dla Realu. Na pewno gracze będą go odczuwać w nogach. Myślę, że nie będzie wielkiego tempa w El Clasico, bo stawka jest duża. Remis zapewnia Realowi utrzymanie przewagi nad Barcą. Zapowiada się zatem remis, ale ze wskazaniem na "Królewskich" - stwierdził.

W rewanżu z Manchesterem City bohaterem był Andrij Lunin. Czy tym razem ukraiński bramkarz błyśnie w El Clasico? - Patrząc na Ukraińca, na to jak się rozwija, jaką łapie pewność siebie, to dużo dał Realowi - tłumaczył Dudek w rozmowie z naszym portalem. - Cały czas pracuje na swoje nazwisko, zbiera kapitał i pewność siebie. Do tej pory Lunin bardzo dobrze zastępuje Courtoisa. Absolutnie nie można się do niego przyczepić pod żadnym względem. Widać, że ma duży kapitał i potencjał - podkreślił były bramkarz Realu i polskiej kadry.

