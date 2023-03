Jerzy Dudek przed El Clasico. Wskazuje talizman Realu Madryt, mówi jak Barcelona poradzi sobie bez Lewandowskiego [ROZMOWA SE]

„Super Express”: - Czego spodziewa się pan po El Clasico w Madrycie?

Jerzy Dudek (były bramkarz reprezentacji Polski): - W tych meczach nie ma faworyta. Wszystko zależy od dyspozycji dnia. Mam wrażenie, że oba kluby nie są pewne, co do swojej formy. Nie możemy powiedzieć, że któraś z drużyn prezentuje się wyjątkowo, że ma w tym momencie wspaniały okres. Real w lidze hiszpańskiej gra bardzo nierówno. Z jednej strony zanotował przekonujące zwycięstwo w Lidze Mistrzów nad Liverpoolem, ale wiadomo jakie problemy ma angielski klub. Jednak trudno ocenić formę „Królewskich”. Ale cechuje ich jedno. Wystarczy, że zostaną lekko potrąceni, to potrafią na to odpowiedzieć. Wielokrotnie to już Real pokazywał. To jest zaleta piłkarzy z Madrytu i ich markowe zagranie.

- Wydaje się, że jednak ostatnio Real odżył. Dla odmiany Barcelona zawodzi po dobrym okresie. Czy możemy mówić o małym kryzysie w zespole trenera Xaviego?

- W jakimś sensie Real ożywiła wygrana na Anfield Road, która dała dużo pewności piłkarzom i sprawiła satysfakcję kibicom. Jednak w lidze zespół nie przekonuje zwycięstwami. Zawsze jestem ostrożny w prognozach przed El Clasico. To ważny mecz dla Realu z punktu widzenia psychologicznego, bo w lidze jest za plecami Barcelony. Zdobycie Pucharu Hiszpanii może być dobrym momentem dla poprawienia atmosfery. Trzeba powiedzieć, że od początku Real nie zachwyca. W Barcelonie jest lekka obniżka formy. To może być trudne dla niej spotkanie. Widać, że w ostatnich tygodniach dzieje się coś niedobrego. Ale pamiętam też Barcę, która dominowała nad rywalami. Była świeża, jej gra wyglądała dobrze. Dlatego dla niej to istotny mecz, aby przerwać spekulacje na temat kryzysu.

- W Realu bryluje duet: Karim Benzema i Vinicius Junior. Czy to oni znów będą błyszczeć?

- Vinicius Junior gra ostatnio pod ogromną presją. Mam na myśli kontrowersje związane z kibicami rywali. Widać, że bardzo mocno to przeżywa, a to wpływa na jego dyspozycję, bo koncentruje się na innych rzeczach. Zawodnicy go prowokują, bo wiedzą, że są w stanie wyprowadzić go z równowagi. Mecz jest w Madrycie, więc będzie mógł się skupić wyłącznie na grze. Brazylijczyk jest niesamowity w duecie z Karimem Benzemą. Wspominałem już, że oni między sobą mogą grać z zamkniętymi oczami. Vinicius Junior wie, kiedy zagrać piłkę do Francuza. Znajdzie go intuicyjnie. Benzema jest zawodnikiem, który potrafi odmienić Real w trudnych momentach. To taki talizman zespołu.

- Z powodu kontuzji wypadł Robert Lewandowski. Czy Barcelona poradzi sobie bez niego?

- Nie ma wyjścia, będzie musiała dać radę. Jednak brak „Lewego” to bez wątpienia bardzo duże osłabienie Barcelony. W końcu to klasowy gracz, który bardzo szybko wkomponował się do zespołu. Ale ekipie z Katalonii potrzebny jest „Lewy” w formie z początku sezonu. Biegający, walczący, świeży, głodny gry, mający dobrą intuicję. Na pewno nie taki jak z konfrontacji z Manchesterem United. Taki Robert nie przyda się drużynie. On musi żyć na boisku, a z angielskim klubem praktycznie go na nim nie było. Można powiedzieć, że był niewidoczny, że chodził po boisku. Zastanawiałem się wtedy, czy czasem coś mu nie dolega. Jak zawodnik jest zmęczony i brakuje mu koncentracji, to może w takim stanie nabawić się urazu. Podejrzewam, że właśnie z tego wzięła się jego kontuzja.

- Ile w pana ocenie Barcelona traci na nieobecności Lewandowskiego?

- Bardzo dużo. Jednak tak jak powiedziałem wcześniej: potrzebuje go wypoczętego i bardziej zdecydowanego niż to miało miejsce w rywalizacji z Manchesterem. Lewandowski to osobowość. Jest postrachem rywali, strzelał golem Realowi. Potrafi znaleźć sobie miejsce na polu karnym, potrafi być skuteczny. On to wszystko umie doskonale. Ale ostatnio to nie był najlepszy okres dla niego. To zawsze jest osłabienie dla zespołu, gdy gwiazda tego pokroju jak Lewandowski nie może zagrać w tak prestiżowym spotkaniu jak El Clasico.

- Przerwa w występach Lewego to także problem dla Fernando Santosa, selekcjonera reprezentacji Polski. Czy Lewandowskiego może zabraknąć na starcie eliminacji EURO 2024?

- Mam nadzieję, że to jednak nic poważnego. Martwi mnie jego kontuzja, bo przed nami mecz z Czechami i Albanią. Mówi się o tym, że będzie pauzował przez minimum dwa tygodnie. A to oznacza, że nie wiadomo, czy będzie gotowy na pierwsze spotkanie z Czechami. Dlatego jego absencja to zmartwienie nie tylko dla Barcelony, ale i dla polskiej kadry.

