Karim Benzema odchodzi z Realu, to już pewne! Miliony od szejków skuszą kolejną gwiazdę

Benzema był zawodnikiem Realu od 14 lat, gdy przyszedł z Olympique Lyon. Z „Królewskimi” zdobył wszystkie mozliwe trofea – w sumie 25. Pięciokrotnie wygrał Ligę Mistrzów, a w ubiegłym roku jako piłkarz „Królewskich” wywalczył "Złotą Piłkę". Było to jego ukoronowanie kariery w tym klubie, z którym rozstanie się z końcem tego sezonu. Taką informację przekazał Real. - Kibice Realu cieszyli się magicznym i wyjątkowym futbolem Benzemy. Uczyniło go to jedną z legend naszego klubu i światowej piłki. Real zawsze będzie jego domem. Życzymy mu i całej jego rodzinie wszystkiego najlepszego w nowym etapie życia – napisano w komunikacie klubu.

Dzisiejszy mecz ligowy w La Liga z Athletikiem Bilbao, o ile Benzema w nim zagra, będzie jego ostatnim w barwach „Królewskich”. Oficjalne pożegnanie odbędzie się w najbliższy wtorek. W specjalnej ceremonii ma wziąć udział prezydent Florentino Perez. Nowym klubem Benzemy będzie najprawdopodobniej saudyjski Al-Ittihad. Francuz miał już być na krótkim rekonesansie w Arabii Saudyjskiej, żeby zapoznać się z projektem oferowanym przez Al-Ittihad. Wiadomo jednak, że głównym motywem transferu są niewyobrażalne wprost pieniądze, jakie właścicielu klubu oferują Benzemie. Miałby on otrzymać 200 mln euro za dwuletni kontrakt, bo mówi się o tak o tak długiej umowie. Al- Ittihad to aktualny mistrz Arabii Saudyjskiej, a jego trenerem jest Portugalczyk Nuno Espírito Santo.

Szczere wyznanie Oresta Lenczyka: "Wykonywałem zawód dla idioty". Legendarny trener znów zaskoczył