Kolejna bomba transferowa z udziałem Barcelony! Klub Roberta Lewandowskiego ściąga gwiazdę Manchesteru City

Xavi podjął kluczową decyzję w sprawie Lewandowskiego! Zero wątpliwości, to zamierza zrobić

Transfery Barcelony w ostatnim czasie potrafiły wzbudzać ogromne emocje przede wszystkim ze względu na fakt, że ogromne kwoty odstępnego, jakie ekipa z Camp Nou płaciła klubom nie szły w parze z jakością ściąganych piłkarzy. Teraz jednak okazuje się, że ekipa Roberta Lewandowskiego zrobiła świetny interes. Jak donosi hiszpański dziennikarz Jose Alvarez Haya, FC Barcelona miała dojść do porozumienia z Ilkayem Gundoganem, oczkiem w głowie Pepa Guardioli i Niemiec ma latem przyjść do Katalonii na zasadzie wolnego transferu. Jego umowa z "Obywatelami" obowiązuje bowiem do końca obecnego sezonu, a co za tym idzie od pierwszego dnia stycznia mógł on prowadzić negocjacje z innymi klubami na temat swojego transferu.

Robert Lewandowski będzie miał nowego/starego kolegę! FC Barcelona dopięła swego, pupil Pepa Guardioli przyjdzie na Camp Nou

Tylko w tym sezonie Gundogan wystąpił w 25. meczach w barwach Manchesteru City we wszystkich rozgrywkach, strzelając w tym czasie 2 bramki i dorzucając 2 asysty. Środkowy pomocnik doskonale dogadywał się z Pepem Guardiolą, dzięki czemu zagrał łącznie w barwach "Obywateli" 278 spotkań. Łącznie wpisywał się na listę strzelców 51 razy, a ostatnie podanie do kolegów wykonywał 35-krotnie. Na "Etihad Stadium" przybył w 2016 roku z Borussii Dortmund za 27 mln euro. Obecnie wartość 32-letniego Gundogana wyceniana jest przez portal "Transfermarkt.de" na 25 mln euro.

