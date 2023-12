Krychowiak trafi do FC Barcelona?! Tak o piłkarzu wypowiedział się były reprezentant Polski. Dosadna opinia o Krychowiaku

Trener Lewandowskiego nie wytrzymał po meczu! Wyszło na jaw, co działo się w szatni, piłkarze zjechani od góry do dołu

I to przed świętami

Wielkimi krokami zbliża się okres, w którym będziemy dostawali wiele doniesień transferowych i przymierzania danych zawodników do konkretnej drużyny. Okienko transferowe zawsze budzi spore emocje, ale do znacznej części plotek trzeba podchodzić z ogromnym dystansem. Tak jest choćby w przypadku Grzegorza Krychowiaka i łączenia go z FC Barcelona. W "Mundo Deportivo" powstała lista zawodników, którzy mogliby być alternatywą dla Oriola Romeu, występującego na pozycji defensywnego pomocnika.

W Hiszpanii znowu nie mieli litości dla Roberta Lewandowskiego. Bolesna prawda aż bije w oczy

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Dalej

Kosecki wprost o Krychowiaku w Barcelonie

I właśnie na liście znalazł się m.in. Krychowiak, co wywołało wielkie poruszenie w polskich mediach i wśród polskich kibiców. Na temat ewentualnego transferu w rozmowie z TVP Sport wypowiedział się Roman Kosecki. - Krychowiak ma swoje ograniczenia, ale na pewno jest inteligentnym graczem. Zawsze umiał się odpowiednio ustawić i nadal to umie. Jego forma czasami pozostawiała wiele do życzenia, ale przede wszystkim nigdy nie pękał. Zawsze walczył na całego i nie odstawił nogi. Za drużynę dawał się pokroić - podkreślił były reprezentant Polski.

- W Hiszpanii pamiętają jego świetne występy w Sevilli i dlatego faktycznie może być brany pod uwagę. Być może Xavi uzna, że Grzesiek mógłby być dobry uzupełnieniem dla Gundogana. To byłaby wielka historia. Trzymam kciuki, żeby tak się stało - dodał zawodnik, który miał okazję występować w lidze hiszpańskiej.