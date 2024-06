Kylian Mbappe w Realu Madryt! Podają pilną wiadomość, oficjalne potwierdzenie już niebawem!

Kylian Mbappe coraz bliższy podpisania kontraktu z Realem Madryt! Francuz ogłosił nie tak dawno temu, że odejdzie jako wolny zawodnik z Paris Saint-Germain, z którym nie podpisze przedłużenia umowy. Jak informuje Fabrizio Romano, w sprawie piłkarza dzieją się jednak rzeczy i on sam powinien już niebawem zostać oficjalnie ogłoszony jako zawodnik Realu Madryt. Padło słynne "Here we go!".

Kylian Mbappe coraz bliżej Realu. Fabrizio Romano ogłasza

Jak napisał Romano na swoich mediach społecznościowych, ogłoszenie kontraktu Mbappe z Realem Madryt jest coraz bliżej. Zawodnik miał już dogadać się na szczegóły umowy, a sam, jako piłkarz "Królewskich" zostanie zaprezentowany w najbliższym możliwtm czasie.

- Saga wreszcie dobiegła końca. Kylian Mbappe dołącza do Realu Madryt jako wolny zawodnik. Wszystko zostało uzgodnione. Kontrakt został podpisany. Ogłoszenie nastąpi niedługo - napisał Romano za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

Real Madryt już od dłuzszego czasu robił zakusy na Francuza. Piłkarz przez pewien czas łączony był także z Manchesterem United, ale także AC Milan, o czym informowały ostatnio media. Sam Romano przekonuej jednak, że na wyprowadzkę do Madrytu Mbappe był zdecydowany już od dłuższego czasu.